TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Aybastı Perşembe Yaylası'nda konuştu

'100 MİLYONLARCA İNSANIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKTIĞI BİR MİLLETİZ'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu yıl 915'incisi düzenlenen geleneksel 'Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'ne katıldı. Ordulu Mustafa Pehlivan Er Meydanı'nda konuşan Kurtulmuş, 915'incisi gerçekleştirilen güreş müsabakalarının millet olarak köklü bir geçmişe sahip olunduğunu gösterdiğini söyledi. Er meydanının cesaretin, yiğitliğin, kardeşliğin, kazanmak için savaşmanın, kaybedildiğinde de üzülmeyip rakibini tebrik etmenin er meydanı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu er meydanında güç, kuvvet, çalışma, azim ve yiğitliğin yanı sıra dostluk ve kardeşlik de vardır. Onun için biz de 'er' derken, er gibi birisinden bahsederken, her bakımdan ahlaki faziletlerle donanmış insanlarından bahsediyoruz demektir. Ben bu er meydanını dolduran ahlak ve fazilet sahibi sevgili kardeşlerimizi, güreşçi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu er meydanlarından nice ahlaklı, faziletli yiğit insanların çıkmasını temenni ediyorum. İnşallah burada ortaya konulan bu kararlılık, bu yiğitlik, bu mücadele azmi, bu müsabakada yarışın ortağı olma kararlılığı hayatımızda da rehberimiz olsun" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından güreş müsabakalarını takip etti.

Mustafa KIRLAK/ORDU,