TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye savunma sanayiinde daha ileri adım atmak mecburiyetindedir (2)

'ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİYİM' İNANCIYLA BU MÜCADELE SÜRECEK'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilkent Şehir Hastanesi'nin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları da ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, buradaki yaralıların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek, "Buradaki 4 yaralı kardeşimizin taburcu olma ihtimali kuvvetli. Diğerleri de müşahedede bir müddet herhalde burada tutulacak ama genel durumlarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii hakikaten derin bir üzüntüyü yaşıyoruz ama şunu da söylemek isterim ki gerek demin Bilkent Şehir Hastanesi'nde, gerek burada ziyaret ettiğimiz kardeşlerimiz, ister TUSAŞ'ın çalışanları olsun ister özel harekatçı ya da güvenlik biriminde çalışan arkadaşlarımız olsun, yaralı olmalarına rağmen böyle büyük bir felaketi, bombaların altında gerçekten dakikalarca süren bir tablo yaşamış olmalarına rağmen, hepsinin morallerinin gayet iyi olduğunu, teröre karşı mücadelede, milli birlik ve beraberlik duygusunda fevkalade yüksek bir morale sahip olduklarını gördük. Her birisi 'vatan sağ olsun' diyor. Bu arkadaşlarımız elhamdülillah ölmediler, şehit olmadılar ama inanıyorum ki gazi olmalarına rağmen şehit sevabı kazanmışlardır. Çünkü bizim inancımız 'ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' inancıyla bu mücadeleyi sürdürmektir" dedi.

'ERDOĞAN'IN RUSYA'DAKİ TEMASLARI SIRASINDA SALDIRININ OLMASI TESADÜF DEĞİL'

Bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığının altını ve üstünü çizdiğini söyleyen Kurtulmuş, "Millet olarak fevkalade büyük bir dikkatle bundan sonraki süreci takip etmemiz gerek, milli birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırının şifrelerini de çözerek yolumuza devam etmemiz lazım. Özellikle savunma sanayi tesislerimizden en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir. Bunların hepsini bir araya getirerek gerçekten bundan sonraki süreçte çok daha kararlı, sadece terör örgütü mensupları ya da birkaç tane çapulcudan ibaret bir hadiseyle karşı karşıya kalmadığımızı, bunların arkasındaki destekleri, siyasi destekleri, lojistik destekleri, istihbarı destekleri çok iyi şekilde değerlendirerek çok uyanık bir şekilde terörün hiçbir türüne müsaade edilmeyecek şekilde mücadeleyi devam ettirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YENMEYİ BAŞARACAKTIR'

Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "Böyle günlerde, böylesine önemli saldırılar karşısında kaldığımız zamanda buradan çıkaracağımız en büyük ders, farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzla ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır. Ümit ediyorum ki bu çerçevede bu akşam yaşadığımız terör saldırıları karşısında 85 milyon vatandaşımız ve bütün farklı kanaatleriyle birlikte milletimiz ortak bir duruş sergiliyor, sergilemeye devam edecektir. Bunun da kalıcı olmasını, bu ortak duruşun Türkiye'nin geleceğine de büyük katkı sağlamasını ümit ediyorum. Eninde sonunda terör örgütlerinin tamamı Türkiye'de artık faaliyet gösteremez hale gelecektir. Arkasında kim olursa olsun, kim hangi desteği verirse versin, Türkiye bu terör örgütlerini yenmeyi inşallah başaracaktır" diye konuştu.

Taha AYHAN- Ali Eren İĞDE/ ANKARA,