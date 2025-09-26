TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyetlerini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk grubu heyetlerini kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar arası dostluk grubu heyetlerini Meclis Başkanlığı Divan Salonu'nda kabul etti. Yapılan kabulde Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi Resmiye Eroğlu Canaltay, Azerbaycan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevanşir Feyziyev, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve dostluk grupları üyeleri yer aldı.

'NORMALLEŞMEYE DESTEK VERİYORUZ'

Kurtulmuş, toplantının üç ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamasını temenni etti. Türkiye'nin Azerbaycan ve KKTC ile arasındaki ilişkilerin iyi bir seyirde olduğunu aktaran Kurtulmuş, bölgede yaşanan gelişmelerden bahsetti. Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasıyla birlikte Kafkaslardaki dengelerin ciddi şekilde değiştirerek istikametin iyiye doğru gittiğini söyledi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında normalleşme sürecinin başlaması ve bununla ilgili bir mutabakatın gerçekleştirilmiş olmasının, önemli bir adım olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Ümit ederiz ki Kafkasya'da, özellikle Güney Kafkasya'da dış müdahalelere gerek olmaksızın bölge halkları bir arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşayabilecek yeni bir dönemi tesis edebilirler. Azerbaycan ile Ermenistan, inanıyoruz ki araya girecek yabancı unsurların, birtakım fitne fesat oluşturmasına izin vermeyecektir. Özellikle diasporadan güç alan bazı çevrelerin, Ermenistan'ı yanlış yönlendirmesinin de önüne geçmesini ümit ediyoruz. Sonuna kadar bu normalleşmeye destek verdiğimizi bir kere daha teyiden ifade etmek istiyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme, ümit ederiz ki Türkiye ile Ermenistan arasında da normalleşmenin önünü, kapısını açacaktır. Ayrıca Gürcistan, Ermenistan arasındaki sürecin de daha olumlu seyretmesine katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA BİR YOL YOKTUR'

KKTC'de de önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz artık tam manasıyla bir devlet halini almıştır. Bütün kurumları mükemmel düzeye gelmiştir. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını inkar ederek Kıbrıs'ta bir çözümün ortaya konulabilmesi mümkün değildir. Nasıl biz Filistin meselesinin çözümünde 'İki devletli çözümden başka bir yol yoktur' diyorsak, benzer şekilde Kıbrıs'ta da iki devletli çözümden başka bir yol yoktur. Oradaki Türklerin haklarını yok sayarak, oradaki Türklerin kurmuş olduğu ve artık olgun bir seviyeye getirmiş oldukları devleti yok sayarak Kıbrıs'ta hiç kimsenin barıştan bahsetmesi mümkün değildir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde 'Bir millet, üç devlet' anlayışı çerçevesinde üçümüze de düşen, Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasıdır. Bununla ilgili gayretlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız ve inşallah kısa bir süre içerisinde Kuzey Kıbrıs'ın daha fazla ülke tarafından tanınması, daha fazla uluslararası asamblede temsil edilme imkanının temin edilmesi gündemimizin önemli başlıklarından birisini teşkil etmektedir" diye konuştu.