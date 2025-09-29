TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere bulunduğu başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi Karmelita Manastırı'ndaki görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı Başbakan Orban'a teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Orban'ın ortak hedefleri çerçevesinde güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirtti. Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin her iki ülkenin de yararına olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, hükümetler arasında var olan bu yakın çalışmanın parlamentolar düzeyinde de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine gerçekleştirdiği iade-i ziyaret ve TBMM ile Macaristan Ulusal Meclisi arasında imzalanan iş birliğine dair mutabakat zaptının iki ülke parlamentoları arasında ahdi zemini oluşturacağını belirtti.

Macaristan'ı Türk dünyasının Avrupa kıtasının ortasındaki en önemli paydaşı olarak gördüklerini dile getiren Kurtulmuş, gözlemci üye sıfatıyla geçen günlerde Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesinin Macaristan'da yapılmasının da fevkalade değerli olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Orta Asya'dan Kafkalara, Anadolu'dan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada 300 milyona ulaşan Türk dünyasının yeni dünya için bir barış ve istikrar ekseni oluşturabileceğinin altını çizdi. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği müteakip toplantısının Türkiye'de yapılacak olmasının önemine de işaret eden Kurtulmuş, bu toplantıda şimdiye kadar ele alınan konuları, savunma sanayii, enerji, kültür, eğitim ve diğer bağlantısallık konusunda iş birliklerini daha ileri taşıyacağını ifade etti. Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu gündeminde bekleyen Macaristan ile savunma sanayii alanındaki anlaşmanın nihai hale gelmesi için harekete geçeceğini de kaydetti.

Zor bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin ve Macaristan'ın içinde yer aldığı coğrafyada olağanüstü yüksek düzeyde gerilimler ve çatışmaların vuku bulduğunu, bunun da aslında dünya sistemindeki dengesizliğin, istikrarsızlığın bir yansıması olduğunu belirtti. Kurtulmuş, kuralları olan bir dünya sisteminin kalmadığını, orman kanununun geçerli olduğu bir dünya sisteminin yaşandığını dile getirdi. Macaristan'ı da yakından ilgilendiren en önemli konulardan birisinin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda yürüttüğü müzakerelere dikkat çekti. Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sadece iki ülkeyi değil, bütün dünyayı ilgilendirdiğini, eğer bu savaş adil bir şekilde sonlandırılamazsa kalıcı bir şekilde dünya barışının temin edilmesinin mümkün olmayacağını vurguladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da devam eden İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırgan tutumunun da dünya barışını yakinen tehdit eden bir durum olduğunun altını çizen Kurtulmuş, iki seneyi aşan İsrail'in bu saldırıları sonucu bir şehrin tamamen yok olduğunu, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Kurtulmuş, İsrail'in 6-7 bölge ülkesinin egemenlik haklarına saldırdığını belirterek, insanlığın en önemli meselelerinden olan bu saldırganlığın bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Bileşmiş Milletlerin mevcut yapısının değiştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her platformda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" mottosunun bir kere daha anlaşıldığını ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye ile Macaristan arasında her gün gelişen iş birliğinin bölgedeki barışın sağlanması için önemli garantilerden birisi olduğunu belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda Macaristan'ın verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

Görüşmede Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da yer aldı.

Parlamento Genel Kurulu tarafından selamlandı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca başkent Budapeşte'de Macaristan Parlamentosu Genel Kurulu tarafından selamlandı. - BUDAPEŞTE