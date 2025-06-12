TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Astana'da bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin kısa süre içerisinde TÜRKPA'nın ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın asıl üyesi haline gelmesini umduğunu kaydederek "Böylece diğer platformlarda da Kuzey Kıbrıs tanınan bir ülke olarak yoluna devam eder" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş Astana'da KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Astana'da Öztürkler ile TÜRKPA'nın 14'üncü Genel Kurulu kapsamında birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz, Barış Harekatı'nın ardından Kıbrıs Türklerinin fiziki varlığının korunması sağlandıktan sonra, süratle bir devlet olarak teşekkül etmeye başlamış ve bugün de bütün kurum ve kuruluşlarıyla kamil manada bir devlet olarak ortaya çıkmıştır" dedi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka bir çözüm yolunun olmadığının artık ayan beyan ortada olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "KKTC'nin gelmiş olduğu bu seviyeyi fevkalade önemsediğimizi ama yeterli bulmadığımızı ifade etmek isterim. Devlet olarak varlığı artık ortaya çıkan, bütün kurumsal yapıları sağlam bir yapıya kavuşan, en son açtığımız Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Binasıyla birlikte artık dünyada sayılı devletlere taş çıkartacak güzellikte imkanlara kavuşan, Ercan Havaalanı'yla birlikte muazzam bir imkana kavuşan KKTC'miz temayüz ediyor" ifadelerini kullandı.

"Türk bayrağımız ve KKTC bayrağımız yan yana şanlı, özgür bir şekilde dalgalanacak"

KKTC'nin uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Maalesef bazı ülkelerin yıllardır süren çifte standartlı tavırları, Kuzey Kıbrıs'a karşı uygulamış oldukları ambargolar vesaire, bütün bunlar Kuzey Kıbrıs'a zaman kaybettirdi. Şimdi bundan sonra süratle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınırlığının arttırılması için mücadele etmemiz lazım. Uzunca bir süredir başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bizler, bulunduğumuz bütün platformlarda KKTC'nin tanınmasını sağlayabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyoruz ve sonuç da alıyoruz. İşte bugün burada Astana'da özel olarak davet edilmeniz ve gözlemci statüsüyle de olsa TÜRKPA'nın Genel Kurulu'nda yer almanız, söz almanız ve hüsnükabul görmeniz sizin şahsınızda Kuzey Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ne gösterilen sevginin, sempatinin bir yansımasıdır" diye konuştu.

KKTC'nin kısa süre içerisinde TÜRKPA'nın ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın asıl üyesi haline gelmesini umduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Böylece diğer platformlarda da Kuzey Kıbrıs tanınan bir ülke olarak yoluna devam eder. İnşallah kıyamete kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk bayrağımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımız yan yana şanlı, özgür bir şekilde dalgalanacak ve Kuzey Kıbrıs halkı da dünyanın en özgür halklarından, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak yoluna devam edecektir. Kuzey Kıbrıs'ın haklı mücadelesinde her şart altında yanınızda olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum" dedi.

"Kararlı duruş sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasında yer alıyor"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ise KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olduğunu ve daha sonra TÜRKPA üyeliğinin gerçekleştiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almadığı aile fotoğrafının eksik olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu' ifade etti. Bu kararlı duruş sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasında yer alıyor ve Kıbrıs Türk halkının iradesi, böylesi önemli toplantılarda ifade ediliyor" şeklinde konuştu.

"Bugün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gündü"

Öztürkler, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katıldığı her platformda KKTC'nin haklarını savunduğunu dile getirerek, "Bugün Kıbrıs Türk halkı için önemli bir gündü. Kazakistan'da hem devlet başkanı tarafından yapılan kabulde hem de Türk devletlerinin meclis başkanlarıyla birlikte yapılan TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk halkının duygularını ifade etme, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatma imkanı bulduk. Tabii Kıbrıs Türk halkı çok uzun zamandır izolasyonlarla dünyadan koparılmaya çalışılıyor. Ama ana vatanımızla birlikte biz aynı yolda yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin gün geçtikçe ana vatan Türkiye'nin de destekleriyle geliştiğini vurgulayan Öztürkler, "Gelişmekle birlikte de dünyadaki sesi daha gür bir şekilde çıkıyor. Biz ana vatanımızla birlikte bu yolculuğu yürümeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkı davasında, özden gelen haklarımız noktasında hep şunu ifade ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her tarafında hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağımız hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağımız dalgalanıyor. Bu topraklarda sonuna kadar da dalgalanmaya devam edecektir" dedi. - ASTANA