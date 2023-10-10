TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail-Filistin sorunu için 3 temel mesele çözülmeli

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'nin önünde çok büyük yeni sınamaların yeni hedeflerin olduğunu belirterek, "Özellikle cumhuriyetimizin 2'nci asrına girdiğimiz 2023 yılı bizim için tarihsel önemde bir dönemin başlangıcıdır. Önümüzdeki dönem sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye 100 yılı açacak, bu kapı aralanacaktır. Onun için her alanda daha iyiye gitmek, çok daha güçlü adımlarla Türkiye'yi yarına taşımak mecburiyetindeyiz. Bunun için üniversitelerimize de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Her alanda başarılı olacak bir Türkiye'yi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Darülfünundan devraldığımız sadece 2 bin öğrencimiz mevcuttu, şimdi bir asır sonra 208 üniversitesi ve 7 milyon öğrencisi ile birlikte Türkiye tam manasıyla bir eğitim ordusu, öğrenim ordusuna sahiptir. Bundan dolayı iftihar ediyoruz" dedi.

'İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ İNSANİYET EKSENİNDE ÇÖZÜLMELİ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılında temel hedeflerinden birisinin dünyayla yarışan üniversiteler ortaya koyabilmek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "İçinde yaşadığımız dünya her bakımdan yeni altüst oluşlara, yeni gelişmelere gebedir. Uluslararası ilişkilerde de siyasal gelişmelerde de belki insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisinden geçmektedir. Hatta kimilerine göre güç savaşları, mücadelelerin, çekişmelerin geldiği nokta çoktan 3'üncü Dünya Savaşı'nın başlangıcıdır. Bu çerçevede Türkiye olarak sahip olduğumuz medeniyet birikimi, 85 milyonluk son derece dinamik toplumsal yapımızla birlikte dünyanın önümüzdeki dönemine ışık tutabilecek ender ülkelerden biri olduğumuzu hiç abartısız bir şekilde ifade etmek isterim. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların temel meselesi dünyada yeni bir paradigmaya duyulan ihtiyaçtır; yani hakkaniyetin, adaletin yeryüzündeki 8 milyar insanın yaratılışta eşitliğini esas almayan bir sistemin dünyada sorunları çözebilmesi mümkün değildir. Onun için sözü güçlü bir Türkiye'nin varlığı dünya barışının sağlanması için de fevkalade önemlidir" dedi.

Kurtulmuş, son 2-3 gündür bütün dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan İsrail ve Filistin arasındaki mücadele bugüne ait bir gelişme olmadığına vurgu yaparak, "1948'den bu yana devam eden sürekli haksızlıklarla beslenen, hele 1967 sonrasında işgallerle, yeni yerleşimcilerle Filistinlileri yok sayan bir anlayışın getirdiği noktadır son nokta. Maalesef bu çok yoğun çatışmalar devam ederken Türkiye olarak biz her iki tarafa da barış ve esenlik içerisinde bir Orta Doğu'nun kurulması için sükuneti tavsiye ediyoruz. Türkiye olarak bu meselenin insaniyet ekseninde çözülebilmesi için çaba sarf edilmesini ifade ediyoruz" diye konuştu.

'ULUSLARARASI CAMİA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ'

Öte yandan İsrail-Filistin meselesinde dünyanın birçok yeri, özellikle Batı ülkelerinin çifte standartlı davrandığını söyleyen Kurtulmuş, bu anlayışın esefle takip edildiğini belirtti. Kurtulmuş, "Bu çifte standardın ortadan kaldırılması lazım. Biz bir tek masum insanın dahi ölmesine müsaade gösteremeyiz; hangi ırktan olursa olsun hangi dine mensup olursa olsun, hangi kültüre ait olursa olsun, bir masum insanın, bir yaşlı insanın, bir çocuğun öldürülmesi, katledilmesi bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bugün pimi çekilmiş, dünyanın tabiri caizse üçüncü dünya savaşına koşar adım giden dünyanın zembereği Kudüs'te kuruludur. Bu zemberek tarih boyunca iyi çalıştığı zaman dünya barışı yerinde olmuştur. Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısıysa, Filistin davasının tam manasıyla özgür bir Filistin devleti kuruluncaya kadar hakkaniyet içerisinde bir çözüme kavuşturulmasıdır. Bu çatışmaların bir an evvel durdurulmasını, insani kayıpların son verilmesini, uluslararası camianın bu noktada üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini temenni ediyoruz. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN KURULMALI'

İsrail-Filistin sorununun 3 temel mesele hallolmadan çözülmesinin mümkün görünmediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bunlardan birisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin mutlaka kurulmasıdır. Bir diğeri yasadışı yerleşimcilerin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi ve buralarda Filistinlilerin haklarının iade edilmesidir. 3'üncü temel mesele ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanların masumiyetinin korunmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, cumhuriyetin 2'nci yüzyılı hedeflerine ilişkin, "Toplumsal yapımızın gelişmesi için standartları yüksek bir demokrasiyi tam manasıyla tesis edeceğiz. Türkiye'de hak ve özgürlükleri esas alan, birey odaklı; ama birey üzerinden toplumu şekillendiren yeni, özgürlükçü, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa yapılması için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Her alanda kendisine yeten bir Türkiye'yi cumhuriyetimizin 2'nci asrında hep beraber kuracağız" ifadelerini kullandı.