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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Meclis Başkanı Maharani ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Meclis Başkanı Maharani ile Görüştü
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da düzenlenen 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi çerçevesinde, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği vurgulandı, Filistin konusundaki ortak duruş ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'da Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Brasilia'da Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü. Brezilya Temsilciler Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Maharani'yi tebrik eden Kurtulmuş, yeni dönemde de başarılı hizmetlere imza atması temennisini dile getirdi.

Türkiye ve Endonezya'nın birçok alanda yakın görüşleri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, milletler arasında da var olan dostluğu daha ileriye götürmek ve buradan pozitif sonuçlar çıkarma arzusunda olduklarını belirtti. Filistin konusunda Endonezya'nın hem hükümet hem de millet olarak ciddi bir duruş sergilediğini ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarının durdurulması, barışın sağlanması, acil ateşkesin temin edilmesi ve iki devletli çözüm temelinde bir sürecin başlatılması konusunda Endonezya'nın tavrını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Görüşmede, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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