Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya'da Temaslarda Bulundu

TBMM Başkanı Kurtulmuş Brezilya'da Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ile bir araya gelerek Türkiye ve Brezilya arasındaki ilişkileri ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brasilia'da Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brasilia'da temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco bir araya geldi. Kurtulmuş, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Brezilya devlet başkanları arasındaki dostluğun iki ülke ilişkilerine olumlu yönde yansıdığını söyledi. İki ülkenin hem nüfus hem ekonomik büyüklükleri hem de jeostratejik konumları itibarıyla çok önemli bölgesel güçler olduğunu dile getiren Kurtulmuş, her iki ülkenin de hem bölgelerinde hem dünyada barışın sağlanması için kuvvetli bir şekilde fikirlerini gündeme taşıdığını, bunun da iki ülkeyi yakınlaştıran önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Özellikle bir yılı aşkın süredir devam eden Netanyahu hükümetinin saldırgan tavrının Filistin'in ötesinde Lübnan, Suriye ve İran'a da taştığını hatırlatan Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan politikasının bir an evvel sonlandırılması, barışın sağlanması için Brezilya hükümetinin de güçlü bir tavır içinde olduğunu bildiklerini söyledi. Kurtulmuş, ayrıca Brezilya'nın, İsrail'in soykırımı karşısında bir tavır aldığını, güçlü bir şekilde her platformda bu konunun takipçisi olduğunu kaydetti.

"Brezilya halkı, Netanyahu ve çetesini istenmeyen adam ilan etti"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmesinin Brezilya halkı için onurla taşınacak bir durum olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, esasında Brezilya halkının, Netanyahu ve çetesini istenmeyen adam ilan ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri artırmak için parlamentolara da büyük sorumluluk düştüğünü belirten Kurtulmuş, hem Brezilya Senatosu hem de Brezilya Temsilciler Meclisi ile çok yakın ilişkiler geliştirme arzusunda olduklarını da ifade etti.

Uluslararası camiada barışı isteyenlerin ortak çalışması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, dünyada bütün insanların yaratılışta, bütün ülkelerin de egemenlikte eşitliğini esas alan yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunu, Türkiye ve Brezilya'nın bu alanda ortak çalışmayla çok mesafe alınacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Brezilya Senato Başkanı Pacheco'yu Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı

Bakanlık avukatlarının ısrarı, mahkeme başkanını kızdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ICARDI SAKATLANDI MI? Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak? Icardi ve Simge Sağın sevgili mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.