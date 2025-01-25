TBMM Adalet Komisyonu, yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yasal düzenlemeleri için çalışacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedef ve faaliyetlere ilişkin kanun teklifleri hazırlanacağını, yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ileri demokrasi yolunu temel alan; hak, özgürlük ve adalet anlayışı üzerine hukuk sistemini inşa eden bir devlet olduğuna işaret eden Yüksel, devletin, adalet üzerinde yükseldiğini, geliştiğini ve güçlendiğini belirtti.

Yüksel, "Adalet mülkün temelidir" ifadesinin, devletin adalet üzere ayakta durduğunun sembolü oluğunu vurgulayarak, "Devleti adalet üzerinde inşa eden ve yaşatan bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler de bu anlayışla tüm çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Adalet hizmetlerinde kaliteyi yükselterek yargıya güveni en üst seviyeye çıkarmanın, toplumsal adalet anlayışını güçlendirmenin ve milletin beklentilerini karşılamanın asli görev olduğunun altını çizen Yüksel, 2002'den itibaren sürdürülen reform iradesinin, adalet ve insan hakları alanındaki yasal değişiklikler ve strateji belgeleriyle ortaya konulduğunu ifade etti.

Yüksel, son 22 yılda hayata geçirilen politikaların, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının güçlendirilmesindeki kararlılığın göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025-2029 dönemini kapsayan yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklandığını anımsatan Yüksel, belgenin, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" yapma amacını taşıdığını dile getirdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, yargı reformu çerçevesinde adalet sistemini güçlendirmeyi, insan haklarını daha etkin korumayı ve yargı süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen stratejik yol haritası olduğunu belirten Yüksel, belgenin 5 ana hedef üzerinde temellendirildiğini anlattı.

"İş yükünü karşılayacak yeni mahkemeler kurulacak"

Yüksel, adalet hizmetlerinin gecikmeksizin, verimli ve vatandaş odaklı bir şekilde sunulabilmesi için yargının kurumsal yapısının güçlendirilmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki "Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması" hedefi doğrultusunda yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının artırılması, yeni mahkemelerin kurulması ve mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ile temyiz ve istinaf süreçlerinin hızlandırılmasının amaçlandığını vurgulayan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan, demokratik, sivil, yeni bir Anayasa hazırlıklarına hız verilecektir. Hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması için yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacaktır. İş yükünü karşılayacak yeni mahkemeler kurulacak; Yargıtay ve Danıştay daire ve üye sayıları yeniden düzenlenecektir. İstinaf ve temyiz incelemesinde 6 aylık azami süre uygulamasına geçilecek; duruşmalar kesintisiz ve ertelemeler azami 2 ay olarak uygulanacaktır. Belgede yer verilen bu hedef, adil yargılanma hakkının bir unsuru olan süreçlerin hızlandırılmasına ve adalete olan güvenin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır."

"Hukuk fakültelerine girişte yüksek başarı sıralaması uygulanacak"

Hukuk eğitiminin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yüksel, ilgili kurumlarla yapılacak işbirliğiyle hukuk eğitiminin kalitesini artıracak tedbirlerin geliştirileceğini kaydetti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, "Hukuk fakültelerine girişte yüksek başarı sıralaması uygulanacak; hukuk fakültesi öğrencilerinin staj imkanları artırılacaktır." diye konuştu.

Hakim ve savcı eğitimlerinin güçlendirileceğini belirten Yüksel, avukatlar ve adalet personelleri için yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi.

"Çevre ve trafik güvenliği gibi birçok konuda etkili tedbirler öngörülmüştür"

Mağdur odaklı yaklaşımların geliştirileceğini anlatan Yüksel, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıyla ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yüksel, etkin ceza adaleti sisteminin caydırıcı yaptırımları gerektirdiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Toplum huzuru için etkin ceza adaleti sistemi geliştirilecektir. Suç, yaptırım ve infaz dengesi, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden ele alınacaktır. Trafikteki saldırganlığa karşı sert yaptırımlar hayata geçirilecek, kutlamalardaki silah kullanımına caydırıcı cezalar düzenlenecektir. Bilişim suçları, dolandırıcılık ve uyuşturucuyla mücadelede güçlü tedbirler hayata geçirilecektir. Bu kapsamda Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde suçla mücadelede caydırıcılığın artırılmasına yönelik olarak ailenin korunması, kişilerin vücut bütünlüğü, çevre ve trafik güvenliği gibi birçok konuda etkili tedbirler öngörülmüştür."

"Hukuk ve İdari Yargılama Süreçlerinin Etkinliğinin Artırılması" hedefiyle de yargı süreçlerinin basitleştirilmesinin, hızlandırılmasının, makul sürede yargılanma hakkının korunmasının amaçlandığını aktaran Yüksel, değer ve tutarı belli miktarın altındaki davaların daha hızlı çözümlenebilmesi için hızlı yargılama usulünün düzenleneceğini kaydetti.

Cüneyt Yüksel, şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında, aile bireylerinin yargı süreçlerinde yıpranmasını önlemek amacıyla aile hukukunda arabuluculuğun getirileceğini bildirdi.

"Düzenlemeleri milletvekillerimizin takdirleriyle hayata geçireceğiz"

Komisyon Başkanı Yüksel, hukuk mahkemelerinin ara kararlarının yerine getirilmemesinde cezai yaptırım uygulanacağını, idari yargı mercilerinde delil tespiti yapılabilmesine imkan sağlanacağını belirtti.

"Adalete Erişimin Kolaylaştırılması" hedefi kapsamında düzenlemeler yapılacağını anlatan Yüksel, "Adli yardıma ayrılan mali kaynak artırılacak, dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı yargı sistemleri ile elektronik tebligat ve duruşma sistemleri geliştirilecektir." bilgisini paylaştı.

İlk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 2009'da, ikinci belgenin 2015'te, üçüncü belgenin 2019'da hazırlandığını anımsatan Yüksel, bu belgelerin sürekliliğe dayanan ve birbirini tamamlayan reformlar içerdiğine dikkati çekti. Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, diğer belgelerin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Yeni açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 5 hedef ve bu hedefler kapsamında belirlenen 264 faaliyet yer almaktadır. Adalet Komisyonu olarak Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde belirlenen hedef ve faaliyetlere yönelik çalışmalar yapacağız. Belge kapsamında yeni kanun teklifleri gündeme gelecek ve yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Hazırlanacak yeni kanun teklifleri komisyonumuzda değerlendirilecek ve ele alınacaktır. Meclis çalışmalarımızın temelini oluşturan motivasyon gereğince insan haklarını temel alan, adaleti önceleyen ve yargıya güveni esas alan düzenlemeleri milletvekillerimizin takdirleriyle hayata geçireceğiz."