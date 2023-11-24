Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin geleceği için suyu merkeze alan çalışma başlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geleceği için suyu merkeze alan, hangi bölgede hangi ürün en iyi bir şekilde üretilir ve bunun hem oradaki üreticiye hem memlekete katkısı ne olur çalışmasını başlattıklarını söyledi. Bakan Yumaklı, Sinop Valiliği'ni ziyaret ederek ilin genel durumu hakkında bilgiler aldı ve partililerle buluştu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Artık Türkiye'de, Türkiye'nin geleceği için suyu merkeze alan, hangi bölgede hangi ürün en iyi bir şekilde üretilir ve bunun hem oradaki üreticiye hem memlekete katkısı ne olur çalışmasını başlattık" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yumaklı valiliği gelişinde Vali Dr. Mustafa Özarslan ve il protokolü tarafından karşılandı. Karşılama sonrasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından valilik şeref defteri imzalandı. Valilik şeref defterinin imzalanmasının ardından Bakan Yumaklı, valilik makamında Vali Özarslan'dan Sinop ilinin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Bakan Yumaklı, Cuma namazının ardından AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada, "Burada iki sektörümüz var: Balıkçılık ve çeltikle alakalı. Ama başkanlarımdan bir tanesi dedi ki 'bugün bizim farklı ürün desenlerini de çalışmamız lazım.' Bu bizim hep söylediğimiz üretim planlaması. Artık Türkiye'de Türkiye'nin geleceği için suyu merkeze alan, hangi bölgede hangi ürün en iyi bir şekilde üretilir ve bunun hem oradaki üreticiye hem memlekete katkısı ne olur çalışmasını başlattık. Bütün illerde komiteler oluşturuldu. O ilin ileri gelenleri, başkanların, üreticilerin, borsa başkanları kim aklınıza gelirse onların dahil olduğu bir komite o ilde en iyi ne yapabilir kafa yoracaklar biz de Türkiye bazında onları konsolide edeceğiz ve bundan sonra ülke de bir şeyin çok fazlası var, azı var konusu ortadan kalkmış olacak. Bir an da bunu halledebileceğimizi elbette söylemek mümkün değil ama bunun adımını attık ve en kısa zamanda bu sonuca ulaşacağız" diye konuştu.

Gençlere ve hanımlara tarımsal faaliyetin içinde daha fazla görmek istediğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu konuda bakanlığımızın daha önce bu konuda algı da seçicilik olmadığı için olabilir, bilmediğimiz konular olabilir bu desteklere mutlaka başvurun ve üretin. Bizim üretmeye ihtiyacımız var. Kaliteli ve verimli üretmeye ihtiyacımız var bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmaya ihtiyacımız var. Peki, 'nereden öğreneceğiz' diyorsunuz. Buradaki Tarım İl Müdürü arkadaşımız sizin hizmetinizde. Bunları sizlere gelerek anlatacak ama ben ne yapabilirim dediğiniz bir konu varsa lütfen gidip konuşun. Öncelikle genç ve hanım kardeşlerimi ve elbette ki bütün vatandaşlarımızı biz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli üretimle alakalı konuşan Bakan Yumaklı, "Bir üreticimiz bir şey ürettiği zaman onun satışıyla alakalı, pazarla alakalı eğer bir ortam yoksa onun üretimi tabiri caizse zayi oluyor. Biz istiyoruz ki bir ürün üretildiğinde onu alacak olanın da hazır hale geleceği bir ortam oluşturalım. Bütün çabamız bu hem üretici kazansın hem de bunu satın alıp son tüketiciye ulaştıranlar kazansın. Sizin vasıtanızla Sinop'tan bütün Türkiye kamuoyuna bunu söylemiş olalım. Biz sözleşmeli üretimle ilgili bütün yasal düzenlemeleri hallettik. Tip sözleşmeler yaptık. Tip sözleşme ne demek artık hem üreten hem de bunu alacak olan aralarında bir tane kağıt imzalayarak bu işi çözmeyecek. Onları imzaladığın da bu sözleşmeler bizim bakanlığımızda muhafaza altına alınacak. Yarın bir gün bir sorununuz oldu siz bakanlığa diyeceksiniz ki kardeşim siz çözün bunu. Arabuluculuk müessesesi getirdik davalarla, mahkemelerle uğraşmayacaksınız" şeklinde konuştu. - SİNOP