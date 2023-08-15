Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'daki deprem sonrası incelemelerde bulunmak amacıyla kente geldi. Adıyaman Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Yumaklı, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda deprem afeti ve sonrasındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yumaklı, ziyaretin ardından hizmete yeni giren hayvan kliniğini de inceledi. Başkan Kılınç, bakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından bir dizi inceleme ve ziyaretlere katılmak amacıyla kent merkezine teşrif eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ; Adıyaman Belediyesine ziyarette bulundu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından devlet erkanının bir an olsun yalnız bırakmadığı Adıyaman'da, deprem afetine ilişkin bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi almak ve bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kent merkezine geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde Adıyaman Belediyesine ziyarette bulunan Bakan Yumaklı, daha sonra yapımı tamamlanan ve hizmete giren hayvan kliniğinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: "Büyük deprem felaketinin ardından bizleri yalnız bırakmayıp ziyaretlerde bulunan Sayın Bakanımızı Adıyaman'da ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade ediyor, ilimizdeki temaslarının hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde sözlerini dile getirdi.