Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi tarafından 2'nci kez 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Bunun üzerine Özcan, 3 Temmuz'da 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını açıkladı. Özcan, "13 senedir bu basiretsiz, beceriksiz, işine gelince milliyetçi, işine gelince muhafazakar, işine gelince liberal olan, tek adam rejimine son veremediği halde koltuktan kalkmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl belediye meclisi toplantısında el kaldıran AK Parti'li Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle partiden geçici çıkarma cezası almıştı.