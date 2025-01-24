Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un 'yetki' açıklamasına yanıt: İstifa etmesi yetmez, yargılanmalı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında yaşanan 'yetki' krizine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

BAKAN ERSOY: YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ BOLU İTFAİYESİ VERİYOR

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir televizyon canlı yayınında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil. Belediye mücavir alanı içindeyse belediyede, dışındaysa il özel idaresindedir. Yangın yeterlilik belgesini ise itfaiye dışında hiçbir kurum veremez" dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN YANIT GELDİ: SAYIN BAKAN İTİRAF ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'un açıklamalarına yanıt geldi.Ersoy'un, otelin belediye alanında olmadığını itiraf ettiğini öne süren Özcan, "Bazı konularda kıvırdı. İtfaiye yönetmeliğini bilmem dedi. Ben biliyorum. O yönetmeliği bakan bir ek madde koydu orada diyor ki yangın yeterlilik belgesi talep halinde itfaiye teşkilatınca verilir. Sonra şunu söylüyor başvurusunu geri çekerse diye bir şey yok. Biz yangın yeterlilik belgesi vermişseniz denetimde yetkilisiniz diyor. Yok öyle bir mevzuat." diye konuştu.

"BAKAN MEVZUATI BİLMİYOR"

Özcan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yönetmelik revize edildi. Turizm Bakanlığının görüşü alındı. Ek birinci madde diyor ki 'Yangın belgesi inceleme sonunda verilir' diyor. Biz vermedik. Diyelim ki verdik bundan sonra belirli periyotlarla denetler diye bir ifade yok. Hangi kuruma sen bir kez denetim yaptın sürekli denetleyeceksin diyor. Yok. Bakan mevzuatı bilmiyor

"TÜM YETKİLERİ UHDESİNDE TOPLADI"

Sayın Bakan bilmiyor. Çaresiz. Sorumluluğun kendisinde olduğunu bilmiyor. Çok üzüldüm. Mevzuatta boşluk var diyor. E peki sen ne iş yapıyorsun bakan olarak. Ben yasa çıkarttım diyor. CHP AYM'ye gitti diyor. Evet sayın bakan geldiğinden beri belediyenin otellerle yetkilerini sürekli kısıtlıyor. Kendi uhdesinde topluyor. Sonra diyor ki ben nasıl denetim yapayım. Peki sen neden denetleme yetkilerini alıyorsun.

"ÖZEL İDAREDEN BİR KİŞİ BİLE GÖZALTINDA DEĞİL, NEDEN?"

Özel İdarenin münhasıran yetki alanıdır diyor. Burada bir soruşturma var. Özel İdareden tek gözaltı yok. Ruhsatları özel idare vermiş oradan tek bir gözaltı yok. Soruyorum buradan. Sayın Bakan verecek bir cevap olmayınca saçmalıyor. Yetkimiz de yok zorunluluğumuz da yok. Olacaksa da zaten Bakanlık getirecek bu zorunluluğu. Sayın Bakan verecek cevabı olmadığı için saçmaladı

"BAKAN KONUDAN HABERDAR DEĞİL, ÜZÜLÜYORUM"

Şuan da 3 görevlimiz gözaltında. Neden gözaltında olduğunu bilmiyoruz. Neden Özel İdarede yok. Turizm bakanı sanki sütten çıkmış ak kaşık. Bütün yönetmeliklerde yetkiler bakanlığın elinde. Bu otelde İSG uzmanı olması gerekiyor? Burada var mı ondan da haberdar değil bakan. Bu otelin müşterisi sayın bakan. Maalesef üzülerek söylüyorum. otelin sahibi de bahsettiği ajans seçimler yapılıyor falan onlar da hikaye. Yok böyle bir şey. Daha bir çok şey var."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Sayın Bakanın istifa etmesi yetmez, yargılanmalı. Tıpkı otelin sahibi gibi. Bu açıklamalarından sonra suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorum. Bakın bugün Sayın Genel Başkan bir rapor paylaştı. Savcılığın belirlediği tam 7 kişilik bilirkişi heyeti dün akşam raporunu sundu. Maalesef oradaki görevli savcılardan biri 'Belediyeyi de sorumlu tutmazsanız bu raporu kabul etmem diyor. Oraya ilave yapmak istiyorlar. Bilirkişiler direniyor. İlave olursa biz bu rapora imza atmayız diyorlar. Ne yapıyorlar sonra, bilirkişilere el çektiriliyor. Bunlar iki gün boyunca incelemelerini yapmışlar, raporunu da vermişler. Suçu olmayan kuruma nasıl kusur izafe edeceğiz demişler. O bilirkişi heyetine o zaman affınızı isteyin deyip heyeti değiştiriyorlar."