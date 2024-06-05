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Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek. Kulislere göre, iktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifi gitti, sürpriz buluşmanın iddialarla aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in görüşeceğini duyurdu.

İyi Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, uzun zaman sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenmişti. Akşener'in yeniden göz önüne çıkmasıyla kulisler de hareketlendi. Genel başkanlık görevini bıraktığı gün İYİ Parti ile tüm ilişkisini kesen Akşener'in yeni dönemde devlet yönetiminde görev alabileceği öne sürüldü.

YENİ ANAYASA İÇİN ÇALIŞAMAYA "EVET" DİYECEK İDDİASI

İktidar kanadından Akşener'e "Yeni anayasa süreci içerisinde yer alır mısınız?" teklifinin gittiği konuşulurken, Akşener'in de belli başlı şartlar sunduğu ve kabul edilmesi durumunda bu teklife "Evet" yanıtını vereceği iddia edildi.

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞECEKLER

Kulisler bu iddiayı konuşurken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sürpriz görüşmeyi duyurdu. Erdoğan ile Akşener bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

ismail Yasin:

AMAN ALLAH'IM...! BELLİ Kİ PLANLARI İYİ İŞLEMİŞ...

37
2
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Sabahattin Yakar:

28 mayls 2023 'ün mukafatl

23
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şahabettin Ayyıldız:

Ben olsam kendine bilerek zarar veren birine hayatta yüz vermem

18
6
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Serkan GÜNGÖREN:

SAHİBİ GİBİ SAHİBİNE GİDİYOR

8
1
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Mehmet Vatandaş:

Demek ki masa dağıtmalar falan hep hesap kitap işleri imiş:)))

7
1
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