Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetleri ile sınır kapıları ve enerji sahaları Suriye hükümetine devredilecek.

Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonları neticesinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında ateşkes ve tam entegrasyon anlaşması sağlandı. Anlaşma kapsamında tüm cephe hatlarında askeri operasyonlar derhal durdurulurken, tam bir ateşkes ilan edildi. SDG unsurlarının yeniden konuşlanma hazırlığı kapsamında Fırat'ın doğusuna çekilmeye başlayacağı bildirildi. Anlaşma kapsamında Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilecek, Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumlar Suriye devlet kurumları ve idari yapılarıyla birleştirilecek. Bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının Suriye hükümetine devredileceği anlaşma kapsamında güvenliğinin düzenli ordu tarafından sağlanacağı bildirildi.

Terör örgütü SDG'ye bağlı unsurların gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından bireysel olarak Suriye Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına entegre edileceği anlaşma kapsamında, SDG eski rejim kalıntılarının saflarına katılmasına izin vermeyecek ve kuzeydoğu Suriye'de bulunan eski rejim subaylarına ait listeleri teslim edecek.

Ayn el-Arab ağır askeri unsurlardan arındırılacak

Siyasi katılım ve yerel temsili güvence altına almak amacıyla SDG kontrolündeki Haseke Valiliği için bir adayın atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılacak olan anlaşma kapsamında, Ayn el-Arab (Kobani) kenti ağır askeri unsurlardan arındırılacak. Kent halkından oluşan bir güvenlik gücü kurulacak ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis gücü muhafaza edilecek.

Anlaşma kapsamında terör örgütü DEAŞ üyelerinin tutuklu bulunduğu kampların sorumluluğunu Suriye hükümeti üstlenecek.

Pkk'lılar sınır dışı edilecek

Ulusal ortaklığı garanti altına almak amacıyla SDG tarafından önerilen aday listesi doğrultusunda merkezi devlet yapısında üst düzey askeri, güvenlik ve sivil görevlere atamalar yapılacak olan anlaşma kapsamında SDG, tüm Suriyeli olmayan terör örgütü PKK üyelerini sınır dışı etmeyi taahhüt etti.

Suriye hükümeti, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla ABD ile ortak koordinasyon çerçevesinde uluslararası koalisyonun aktif bir üyesi olarak terör örgütü DEAŞ'la mücadelesini sürdürecek.

Eş-Şara-Abdi görüşmesi yarına ertelendi

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yaptığı açıklamada terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi ile planlanan görüşmesinin olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini belirtti. Eş-Şara, "SDG ile ilgili tüm askıda kalan dosyalar çözüme kavuşturulacak. Suriye devleti birleşik bir devlettir; özel statüye sahip bölgelerde görev yapacak güvenlik unsurlarının isimleri belirlenecek. Devlet kurumları, doğu ve kuzeydoğu bölgelerindeki üç vilayete girecek. Arap aşiretlerimize sükuneti korumalarını ve anlaşma maddelerinin uygulanmasına alan açmalarını istiyoruz" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise yaptığı açıklamada, iki tarafın ortaklık temelinde birleşmesini bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, bu süreci kararlılıkla desteklediklerini ve birleşik bir Suriye yolunda çalışmalara başlandığını ifade etti. - ŞAM