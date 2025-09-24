Haberler

Suriye Halkı, Başkan Şara'nın BM Hitabını Dinlemek İçin Meydanlarda Toplandı

Suriye Halkı, Başkan Şara'nın BM Hitabını Dinlemek İçin Meydanlarda Toplandı
Suriye halkı, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın BM Genel Kurulu'ndaki hitabını dinlemek için başkent Şam ve Deyrizor'da meydanlarda bir araya geldi. Eş-Şara, 60 yıl sonra BM'ye hitap eden ilk Suriyeli lider olarak anılıyor.

Suriye halkı, Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabını dinlemek için başkent Şam ve Deyrizor kentindeki meydanlarda bir araya geldi.

Suriye'de halk, Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ABD'nin New York kentinde düzenlenen 80. BM Genel Kurulu'ndaki hitabını dinlemek için meydanlarda toplandı. Halk, başkent Şam'da Emevi Meydanı'nda, Deyrizor kentinde ise Seba Bahrat Meydanı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 60 yıl sonra BM'ye hitap eden ilk Suriyeli lider, olan eş-Şara'nın hitabı meydanlara kurulan dev ekranlardan canlı yayınlandı. - ŞAM

