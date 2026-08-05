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Tüm şehir yanacak! Salah'ın imza töreninin saati belli oldu

Tüm şehir yanacak! Salah'ın imza töreninin saati belli oldu Haber Videosunu İzle
Tüm şehir yanacak! Salah'ın imza töreninin saati belli oldu
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Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.30'da Papara Park'ta imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü taraftarların da katılımıyla imza töreni gerçekleştirilecek.

İMZA TÖRENİ SAAT 19.30'DA

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Salah için yapılacak imza töreninin yarın saat 19.30'da Papara Park'ta düzenleneceği belirtildi.

''TARAFTARLARIMIZI PAPARA PARK'A BEKLİYORUZ''

Açıklamada, taraftarların organizasyona davet edildiği kaydedilerek, "Tarihe tanıklık etmek ve bu unutulmaz yolculuğun ilk adımını birlikte atmak için tüm taraftarlarımızı yeni sezon formalarıyla birlikte evimiz Papara Park'a bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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