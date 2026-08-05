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Hasankeyf'te Çeşme Suyu İçen 12 Turist Hastanelik Oldu

Hasankeyf'te Çeşme Suyu İçen 12 Turist Hastanelik Oldu
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde çeşme suyu içtikten sonra rahatsızlanan 12 turist, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle tedavi altına alınan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde çeşme suyu içtikten sonra rahatsızlandıkları iddia edilen 12 Turist, Şanlıurfa'nın Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şırnak'tan Doğu turu kapsamında yola çıkan 12 kişilik turist kafilesi, gezi programı çerçevesinde Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini ziyaret etti. İddiaya göre, tarihi ve turistik alanları gezen kafilede bulunan bazı kişiler, ziyaret sırasında bölgede bulunan bir çeşmeden su içti. Hasankeyf gezisinin ardından Şanlıurfa istikametine doğru yola çıkan turist kafilesi, Viranşehir ilçe sınırlarına ulaştıkları sırada sağlık sorunları yaşamaya başladı. Turistlerde bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetlerinin görülmesi üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 12 kişiyi Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan turistler, doktor kontrolünden geçirildi. Gerekli tedavileri uygulanan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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