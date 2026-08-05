Ertuğrul Doğan'dan transfer için yeni açıklama: Omar Marmoush, Sörloth, Darwin Nunez...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferinin ardından açıklamalarda bulundu. Salah'ın kariyerinin tartışılamayacağını belirten Doğan, Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

"SALAH'IN KARİYERİNİ KONUŞACAK HALİMİZ YOK"

Ertuğrul Doğan, transfer süreciyle ilgili "Salah'ın kariyerini konuşacak halimiz yok, Premier Lig'in en büyük oyuncusu. Çok pozitif bir arkadaşımız. Trabzonspor'a ciddi faydası olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası sırasında Salah'ın menajeriyle görüşme olmuştu ama başka takımlar da vardı, o yüzden ilerletmedik. Daha sonra tekrar başladı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hızlı bir şekilde anlaştık." dedi.

"4-5 GÜN İÇİNDE SONUÇLANDIRMIŞ OLDUK"

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan, "İki taraf da ilk dakikadan itibaren olumlu bir şekilde görüştü, 4-5 gün içinde sonuçlandırmış olduk. Kafamızda almak vardı, biz her şeye hazırdık, onların da hiç olmayacak istekleri yoktu." ifadelerini kullandı.

"HER SEVİYEDE OYUNCUYU BURAYA GETİREBİLİR"

Trabzonspor'un dünya markasındaki önemine dikkat çeken Doğan, "Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir. İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız. Her türlü genç oyuncu buraya gelmek istiyor. Trabzonspor isterse dünyanın her yerinden her seviyede oyuncuyu buraya getirebilir. İnşallah bu yıl zirve yarışının içinde olacağız." şeklinde konuştu.

SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİNE YANIT

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Salah için "Biz istemedik." sözlerine yanıt veren Doğan, "Hiçbir bilgim yok, biz istedik, aldık." ifadesini kullandı.

OMAR MARMOUSH, SORLOTH, NUNEZ

Omar Marmoush, Sörloth ve Darwin Nunez ile ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Şu an bir görüşmemiz yok. Pazartesi günü net bir karar vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.