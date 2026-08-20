Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı

Galatasaray, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova’da forma giyen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov’u kadrosuna kattı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre; 21 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 15’lik bölümü de Rus kulübüne verilecek.

2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanan Batrakov’a, her bir sezon için net 3 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov’un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15’lik bölümü FC Lokomotiv Moscow’a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir.''