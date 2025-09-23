Süre dolmasa bunları söyleyecekti! İşte Erdoğan'ın mikrofonunun kapandığı kısım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin zirvesinde konuşmasında süresi dolmasının ardından konuşmasının devamında "Türkiye olarak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Filistin zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.

TARİHİ GAZZE ÇAĞRISI

Erdoğan konuşmasında tarihi bir çağrıda bulunarak "Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması, İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Erdoğan şöyle konuştu: "Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez. Bu konferansta Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması gerekiyor."

SÜRE DOLUNCA MİKROFON KAPATILDI

Erdoğan'ın konuşmasının son 1 dakika 40 saniyesinde ise mikrofonun sesi kapatıldı. İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın mikrofonun kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, konuşmacılara 5 dakika süre sınırı tanındığı, bu nedenle mikrofonun kapandığı, başka bir durum olmadığı belirtildi.

SÜRESİ DOLMASA BUNLARI SÖYLEYECEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mikrofonun kapatılmasının ardından ise açıklamalarına devam etti. Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Gazze Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır, Gazze Filistinlilere aittir. Filistinlilerin kendi topraklarını nasıl idare edeceklerini yine kendi belirleyecektir. Filistin'in Birleşmiş Milletlere üyeliğinin vakti artık gelmiştir.

Filistin'in kurumsal kapasitesinin artırılması, mali - teknik desteklerin güçlendirilmesi, insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürdürülmesi mühimdir.

Türkiye olarak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerime, özellikle masum Gazze halkına en kalbi selamlarımı yolluyorum."