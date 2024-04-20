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Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

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Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G isimli şahıs , polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, gözaltı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreninde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

ATATÜRK VE ERDOĞAN FOTOĞRAFLARINI KALDIRILMASINI İSTEREK HAKARET ETTİ

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreni sırasında skandal anlar yaşandı. Bir kişi makam odasındaki Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerle ilgili "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Tepki çeken olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf edenU.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzcegözaltına alınmıştır."

Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamasında "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Sur Belediyesi Sosyal Medya Diyarbakır Sözler Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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