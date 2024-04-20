Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti sessizliğini bozdu

Diyarbakır Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreninde bir şahsın Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesiyle ilgili Dem Parti'den açıklama geldi. Dem Parti, şahsın parti ve belediye ile bir ilişkisi olmadığını, müdahalede bulunanların da kendi belediye eş başkanları olduğunu kaydederek, "Algı operasyonlarıyla belediyelerimizi yıpratmaya çalışan kirli odaklara sesleniyoruz; amacınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz, bu ucuz komplolarınıza asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK VE ERDOĞAN'A HAKARET EDEN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olaya ilişkin tepkiler büyürken, DEM Parti de sessizliğini bozdu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Partinin Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) yapılan açıklamada şahsın belediye ve parti ile resmi bir ilişkisinin olmadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "31 Mart'ta Türkiye halkları sandık başına giderek yaşadıkları kentleri beş yıl boyunca yönetecek belediye eş başkanlarını ve meclis üyelerini seçmiştir. 31 Mart'tan bu yana DEM Partili yerel yönetimler olarak kayyımların yarattığı tahribatlara ve yönetme yetkisi aldığımız belediyelerdeki büyük soyguna çözüm bulmaya çalışıyor, halka hizmet etmek için var gücümüzle emek veriyoruz.

"PARTİMİZ SEMBOL VE DEĞERLERLE TEK BİR SORUNU OLMADAN SİYASET YAPMAKTA"

Yerel yönetim anlayışımızın gereği olarak her mahalle, ilçe ve kente hizmet götürmek en öncelikli hedefimizdir. Belediyelerimiz, genel siyasi tartışmalara dahil olmadan hizmet odaklı çalışmalarıyla farklarını gösterme adımlarını atmaya başlamıştır. Yerel yönetimlerimiz başta olmak üzere partimizin her kademesi yıllardır bayrak, ulusal, marş vb. sembol ve değerlerle tek bir sorunu olmadan siyaset yapmakta, hizmet üretmektedir. DEM Parti belediyeleri hiçbir ayrım gözetmeden ve yurttaşlarımızın kimliklerine, değerlerine, inançlarına ve saygı duydukları sembollere bakmaksızın eşit hizmet temelli bir yaklaşımı benimsemektedir.

"BELEDİYELERİMİZ KİRLİ KOMPLOLARLA HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR"

Bu gerçekler apaçık bilinmesine rağmen belediyelerimizde kirli oyunlar geliştirilmekte, belediyelerimiz asılsız iddialar ve kirli komplolarla hedef haline getirilmektedir. İktidar seçimlerde yaşadığı kayıpların üzerini bu algı operasyonlarıyla örtmeye çalışmaktadır. Türkiye'de artık bayrak, ulusal marş gibi sembollerin ve değerlerin istismarına dayanarak siyaset yapma dönemi miadını doldurmuştur. Demokratik kamuoyu bu ucuz algı operasyonlarını ve kumpasları ciddiye almamaktadır.

"ESKİMİŞ TARTIŞMALARI TEKRAR GÜNDEME GETİRME ÇABASI"

Bugün her kentte kayyımlardan ve iktidar partisinden devralınan belediyelerdeki soygunlar, usulsüz harcamalar ve borç batakları açığa çıkmaktadır. Halkın gerçek gündemi işte bu talan uygulamalarıdır. Söz konusu bu durumu örtmek isteyen İçişleri Bakanlığının ucuz algı operasyonları üzerinden belediyelerimize müfettiş görevlendirmesi, eskimiş tartışmaları tekrardan gündeme getirme çabasıdır. Bakanlığın asli görevi belediyelerde yapılmış olan soygun, yolsuzluk ve talanı araştırmak, sorumluları yargıya teslim etmektir. DEM Parti olarak alnımız ak, başımız diktir. Belediyelerimiz hiçbir soruşturmadan kaçmayacaktır. Ancak bu soruşturmaların soygunları, yolsuzlukları ve belediyelerdeki talanı da içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyoruz.

"ŞAHSIN PARTİMİZ VE BELEDİYE İLE RESMİ İLİŞKİSİ YOK"

Son olarak Sur Belediyesinde partimiz ve belediye ile herhangi bir resmi ilişkisi olmayan bir vatandaşın hakaretlerine ve duvarda asılı olan fotoğraflara dair girişimlerine ilk karşı çıkanların ve müdahalede bulunanların Belediye Eş Başkanlarımız olduğu basına yansıyan görüntülerden de açıkça görülmektedir. Algı operasyonlarıyla belediyelerimizi yıpratmaya çalışan kirli odaklara sesleniyoruz; amacınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz, bu ucuz komplolarınıza asla geçit vermeyeceğiz.

Bu kapsamda semboller ve değerler üzerinden yürütülen bu kirli tezgahları sert biçimde kınıyoruz. Bu tezgahlara rağmen kentlerdeki ve belediyelerdeki tahribatların giderilmesi, halka hizmet verilmesi ve ekonomik krize karşı halkın korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk başkanlığında toplanan meclis toplantısında AK Partili ve HDP'li meclis üyeleri arasında İstiklal Marşı ve saygı duruşu nedeniyle tartışma çıktı.

MARDİN'DE MECLİS TOPLANTISINDA İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI

Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. Büyükşehir Belediye Başkanı ve DEM Parti grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' iddialarına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Türkiye'de bayrak ve dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini, bu ülkenin ortak değerlerine her zaman saygı duyduğumuzu belirtmek isterim. İddia edildiği gibi bu ülkenin değerleri meclisimizde oylamaya sunulmamıştır. Söz konusu hadisenin mevcut gündemlerin dışında olduğunu, bundan önceki oturumlarda da şahsın bu tür gündem dışı konularla meclisin asli görevlerini aksattığını halkımızla paylaşmak isterim. Kamuoyunun bu tür karalama politikalarına itibar etmemesini rica ediyoruz. Ülkemizin, kentimizin ve halkımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.