Ne diyeceği merak ediliyordu! Süleyman Soylu'dan PKK'nın kararına ilk yorum

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Soylu, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

"KORKULARI YAŞAMAYACAĞIMIZ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Süleyman Soylu, açıklamasında "Bugün Türkiye için bambaşka bir başlangıçtı. Çocuklarınızın, çocuklarımızın, torunlarınızın, torunlarımızın bizim yaşadığımız 40 yıldır çekinceleri ve korkuları yaşamayacağı bir bambaşka dönem başlayacak."

"ÖNEMLİ OLAN ÖRGÜTÜN KENDİNİ FESHETMESİ"

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin olarak, örgütün kendini ideolojik ve iradi olarak feshetmesini önemli bir gelişme olarak niteleyen Soylu, şöyle devam etti:

"Önemli olan bir örgütün kendini irade olarak hem de ideolojik olarak feshetme kararını; etkinliğim, yetkinliğim, var olma sebebim ortadan kalkmıştır deyip noktalamasıdır."

"BİRİLERİ KÜÇÜMSEYEBİLİR"

Soylu, bu sürecin tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, "Bugün tarihsel bir adımdır. Birileri küçümseyebilir; ne yaparsanız yapın bahane bulabilirler. Ancak, terörsüz bir Türkiye ve daha da önemlisi terörsüz bir bölge oluşturuyoruz şu anda; bu Türkiye açısından önemlidir" dedi.