Haberler

Tahran'da 'Can Feda'ya kayıtlı sivillere silah ve roketatar eğitimi veriliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tahran'da ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından başlatılan 'Can Feda' uygulamasına kayıtlı sivillere silah, roketatar ve hava savunma eğitimi veriliyor. Eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor; kadınlara haftada üç gün, günde 3 saat eğitim veriliyor.

TAHRAN (AA) – TOLGA AKBABA - İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen tatbikatlarda sivillere uzun namlulu silah kullanımının yanı sıra hava savunma ve çoklu roketatar sistemleri hakkında da eğitim veriliyor.

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından halkın savaşa gönüllü katılımı için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı vatandaşlara İmam Hüseyin Meydanı'nda kurulan özel alanda, silah, çoklu roketatar ve hava savunma sistemlerinin nasıl kullanılacağı öğretiliyor.

ABD ile gerilimin devam ettiği İran'da haftada 6 gün verilen eğitimlere kadınlar ve erkekler ayrı ayrı katılıyor.

Kadınlara haftada üç gün, günde 3 saat eğitim verilirken erkekler daha uzun süreli eğitime tabi tutuluyor.

Eğitime katılanların olası meskun mahal çatışmalarına ilişkin de deneyim elde etmelerine imkan sağlanıyor.

Silah eğitimi alanlardan Bita Restegar, AA muhabirine, olası bir işgal durumunda hazır olmak için askeri eğitim aldıklarını belirterek, ülkelerini sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

Restegar, şu an için savunma, ilk yardım ve silah eğitimi gördüklerini anlattı.

Günden güne daha iyi hale geldiklerini ve birçok silahı tanıma imkanı bulduklarını dile getiren Restegar, eğitimlere sonuna kadar katılacağını kaydetti.

Zehra Nikuyferd de ABD ve "İslam düşmanlarına" karşı hazırlıklı olmak adına eğitimlere katıldığını söyledi.

ABD saldırılarına kesinlikle cevap vereceklerinin altını çizen Nikuyferd, askerlikle ilgili tüm hususlarda eğitim aldığını belirtti.

Fatemeh Kasımi ise ülke topraklarını kutsal gördüklerini ve ihtiyaç halinde düşmana karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Uzun süre boyunca eğitimlere katılacağını söyleyen Kasımi, her gün biraz daha geliştiğini ve bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede

Eski SPK Başkanı için Teftiş Kurulu devrede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada

Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 aracı böyle yaktı
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü

40 adetle başlayan yolculuk profesyonelliğe dönüştü
İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz

İstanbullular dikkat! Tüm gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Denizolgun dosyasında çember daralıyor! 'Yok' denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı

"Yok" denilen otopsi videosu feth-i kabir günü ortaya çıktı