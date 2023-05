Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemlerin artırılması gözlerden kaçmadı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği iddia edilmiş ve iddiayı ortaya atan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da yapılacak miting öncesi Samsun'da seçmenle buluştu. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki güvenlik önlemleri gözlerden kaçmadı.

KORUMALAR SİLAHLI ŞEKİLDE YERİNİ ALDI

Güvenlik önlemleri artırılırken Kılıçdaroğlu konuşma yaparken arka planda ise korumaların silahlı bir şekilde yerini aldığı görüldü.

"ANLAŞMAK İSTEDİLER, KAPIYI YÜZLERİNE KAPADIM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun" notuyla bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söylemişti: "Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net: sizin için geleceğiz diyorlar. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var para, çok para... Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunlar binlerce. Bu iktidar döneminde çalınan, çetelerin çaldığı mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çalıdığı 418 milyar dolar. Sonra çıktım çok açık bir biçimde söyledim. Defterinize yazdım sizden, 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. Önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım! Her türlü operasyona başvurdular.

"BANA BİR ŞEY OLURSA SİZE VASİYETİMDİR"

Ve artık son aşamaya geldik; silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar! Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim! Hodri meydan, gelin görüşelim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimden o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu 85 milyona tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir."