SRİ Lanka'nın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı

SRİ Lanka'nın bağımsızlığının 76'ncı yıl dönümü, Ankara'da verilen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul katıldı.

Sri Lanka'nın bağımsızlığının 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki bir otelde resepsiyon verildi. Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı. İki ülkenin milli marşları ile başlayan resepsiyonda 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü sebebiyle depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sonrasında Sri Lanka'nın yöresel yemekleri ve dansları tanıtıldı.

'TÜRKİYE-SRİ LANKA PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBU KURULDU'

Resepsiyonda konuşan Bakan Tekin, Sri Lanka ve Türkiye arasındaki coğrafi mesafeye rağmen ilişkilerin her zaman dostane olduğunu ve karşılıklı iyi niyete dayandığını belirterek, "Geride bıraktığımız 2023 yılı, ülkelerimiz için özel önem taşıyordu; zira, 2023 yılı, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 75'inci yıldönümüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne tekabül etmekteydi. Türkiye Cumhuriyeti, 1948 yılında o dönemki ismiyle Seylan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur. Bu önemli yıl dönümlerine ilave olarak 2023 yılında diplomatik ilişkilerimizin de 75'inci yıl dönümünü kutladık. Parlamentomuzda Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun kurulduğunu ifade etmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle, Asyalı ortaklarımızla ticaret ve yatırım, altyapı, teknoloji, savunma sanayi ve kültür başta olmak üzere, tüm alanlarda iş birliğimize yeni bir boyut kazandırmak amacıyla başlattığımız 'Yeniden Asya' girişimimiz kapsamında ilişkilerimizi geliştirmek istediğimizin altını çizmek isterim. Bu bağlamda önemli potansiyele sahip olan Sri Lanka'yla ilişkilerimizin geliştirilmesi, Yeniden Asya girişimimize de ayrı bir güç katacaktır" diye konuştu.

Bakan Tekin, ayrıca Türkiye-Sri Lanka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlarının AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ ve Sri Lanka Eğitim Bakanı Susil Premajayantha olduğunu duyurdu.

'TÜRKİYE, SRİ LANKA'LI ÖĞRENCİLER İÇİN POPÜLER BİR KONUM'

Büyükelçi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ise Sri Lanka ile Türkiye'nin deniz ticareti yoluyla yüzyıllar öncesine dayanan köklü bağları olduğunu ifade ederek, "İlk fahri konsolosluk 1864 yılında kurulmuş, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla Ankara ve Kolombo'da büyükelçilikler açılmıştır. Türkiye, Sri Lankalı öğrenciler için giderek daha da popüler bir konum haline gelmiştir. İkili ilişkimiz;13 hükümetler arası işi birliği anlaşması ve mutabakat zaptının imzalanması ile devam etmektedir. İkili ticarette Sri Lanka'dan toptan çay ithalatı ve Türkiye'nin buğday unu ihracatı hakimdir" dedi.

Büyükelçi, ayrıca iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleyen ve vergi kaçakçılığı ile mücadele edilmesini kapsayan bir anlaşmanın da 11 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğini kaydetti.