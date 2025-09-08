Haberler

Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daraltması 21 saat sonra sona erdi

Sosyal medya uygulamalarına yönelik bant daraltması, 21 saatlik erişim kısıtlamasının ardından kademeli olarak kaldırıldı. X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp ve Telegram gibi platformlara yeniden sorunsuz erişim sağlanırken, bağlantı hızları internet sağlayıcılarına göre farklılık gösterebiliyor.

Dün, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik yaptığı toplanma çağrısının ardından hareketli bir gece yaşandı.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Çağrının ardından İstanbul Valiliği kentin 6 ilçesinde 10 Eylül 23.59'a kadar basın açıklaması, miting, yürüyüş ve etkinlikleri yasakladı. Karar sonrası çevik kuvvet ekipleri, il binasını çember altına aldı; yer yer arbedeler yaşandı. Gerginlik, kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı binasına gelmesiyle had safhaya ulaştı.

SOSYAL MEDYA UGULAMALARINA BANT DARALTMASI

Öte yandan, protesto çağrılarının yapıldığı dün akşam saatlerinde sosyal medya uygulamalarında erişim sıkıntıları yaşandı. X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp ve Telegram gibi popüler platformlara girişte sorun yaşayan kullanıcılar, VPN kullanmadan bu uygulamalara erişmekte zorluk çekti. Uzmanlar, bu durumun "bant daraltma" uygulamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

21 SAAT SONRA KALDIRLDI

Günün ilerleyen saatlerinde ülke genelinde tansiyonun düşmesiyle birlikte sosyal medya platformlarına yönelik erişim kısıtlamaları da aşamalı olarak sona erdi. Kullanıcılar, herhangi bir ek uygulamaya gerek duymadan sosyal medya hesaplarına yeniden erişim sağlayabildi.

ERİŞİMDE KADEMELİ NORMALLEŞME

Yetkililer, internet servis sağlayıcıları arasında erişim seviyelerinde hâlen bazı farklılıklar olabileceğini belirtti. Ancak genel olarak bağlantıların gün içerisinde tamamen normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
