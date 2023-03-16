Son Dakika: Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
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Son dakika: Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinden bir acı haber daha geldi. Şanlıurfa'da alışveriş merkezinin bodrum katında temizlik işçisi Ömer Zaman'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Adıyaman'da da 2 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 17'ye çıktı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa ve Adıyaman da ağır hasar aldı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Şanlıurfa ve Adıyaman bu sefer de sel felaketiyle sarsıldı.
Selde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden bir acı haber daha geldi. Arama kurtarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Cesedin kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu belirtildi. Böylelikle sel nedeniyle Şanlıurfa'daki can kaybı 15'e yükseldi. Adıyaman'da da 2 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 17'ye çıktı.
Dün Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.
Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.