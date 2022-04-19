Son dakika politika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika