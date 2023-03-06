Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısına katılacak

Politika Haberleri

Son dakika! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'daki 5 partinin cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adında mutabık kaldıklarını ve buna karşı çıktıklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından masadaki 5 partinin bugün bir toplantı daha yapma kararı alıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını duyuracakları belirtilmişti.

Saat 15.00'te yapılacak toplantının öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısına katılacak

20 dakika süren zirve sonrası iki başkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelirken yaşanan görüşme trafiği nedeniyle 6'lı Masa'nın adayını belirleyeceği toplantı ilerleyen saatlere ertelendi.

Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın toplantısı öncesi son dakika görüşme kararı aldı.

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısına katılacakİYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu.

Yaşanan gelişmelerin ardından kameraların karşısına geçen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel Başkanımız Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı'nın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları konusundaki önerilerini iletti. Sayın Akşener, Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacak. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısına katılacak

İYİ Parti Sözcüsü'nün açıklamaları sonrası gözler Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki 6'lı Masa toplantısına çevrildi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantı için parti genel merkezine gelen ilk isim DEVA Partisi lideri Ali Babacan oldu. Babacan'ın ardından saat 15.40'ta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi'ne geldi.

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısına katılacak

Genel merkeze ulaşan üçüncü isim CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı.

Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısına katılacak

Kılıçdaroğlu'nun ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen isimse 3 Mart Cuma günü masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Kürşad Zorlu İYİ Parti Politika Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (32)

Hamit Gündoğdu:

AKP ağlıyor.... Akpliler ağlıyor.... Aglasinlar bize ne.... Akan su yolunu bulur demiştim...bulduda... Suyu bulandirmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Ne dersin ünlü filozof!? Bilir kişi denilen zat bu işe;)))

Cevap Yaz4710Yayından Kaldır
VATAN SEVER:

Erşan şen e de yanlis yapıldı canlı yayında gel görüşelim dedi merhaba ettiği herkese bir yanlis yapiyor

Cevap Yaz07Yayından Kaldır
VATAN SEVER:

Kazanacak aday diyordu simdi 2 günde ne değişti neye gore kazanacak kimden oy isteyip kazanacak adayımız kemal kılıçdaroğlu diyecek vah guzel.ulkem vah kimler siyaset yapıyor o kadar lider var biriside ben adayım.diyemiyor

Cevap Yaz1658Yayından Kaldır
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title