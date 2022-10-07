Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Farkında olmadan bize pas attı, bizim de golü atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'ya gerçekleştirdiği ziyaret dönüşünde aralarında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MALUM BİR ADAMI VAR 'DESTEKLEMEYECEĞİZ' DEDİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" çıkışını ve CHP'nin kanun teklifine ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı bu tez, siyaseti ne kadar bilmediğini, kendisinin bir siyaset fukarası olduğunu gösteriyor. Bir defa ortada şu anda yasal bir düzenlemeyi gerektirecek bir durum yok ki. Şu anda bu haliyle kızlarımız üniversiteye, ortaöğretime gidebiliyor mu, polis olabiliyor mu, asker olabiliyor mu? Evet. Bütün bunlar şu anda var mı? Var. Şimdi böyle bir durum ortadayken, bayram değil seyran değil, nereden çıktı bu iş? Sen dürüstsen, o zaman gel bunu Anayasa'ya alalım ki bundan sonra kimse bu işin üzerinde oynayamasın. Hemen ne yaptılar? Onun malum bir adamı var. "Desteklemeyeceğiz" dedi. Bunu söylemeye başladılar. Öyle de olsa şu anda ben çalışmayı başlattım.

"DEVLET BEY'LE DE GÖRÜŞTÜM BU KONUYU"

Adalet Bakanımın riyasetinde şu an itibarıyla gerek Bekir Bey gerek Anayasa Komisyonu Başkanım, Adalet Komisyonu Başkanım, onlar şu anda bu çalışmayı yapıyorlar. "Yanınıza milletvekili arkadaşlarımızı, MYK'den arkadaşlarımızı da alın çalışmayı hazırlayın" dedim. Devlet Bey'le de görüştüm bu konuyu. İnşallah bu işi hemen Meclis'e sunalım. Tabii ne olacak sunacağız? Anayasa değişikliği olarak. İnşallah arkadaşlar güzel bir hazırlık yapacaklar ve bu hazırlığı da Meclis'e sunacağız."

"NERESİNDEN SAVUNACAK ONU DA GÖRELİM"

Bir gazetecinin "Bir şeyi merak ediyorum. Başörtüsüyle ilgili hemen karar verip bir hamle yaptınız ve Anayasa değişikliği teklifini getirdiniz. Ancak aile yapısıyla ve ailenin korunmasına yönelik değişikliklerle ilgili bir hazırlık var mıydı? Onun kararını hemen mi verdiniz?" sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT'yi soktular. LGBT'yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten. Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim" diye konuştu.

"FARKINDA OLMADAN PAS VERDİ! BİZİM DE GOLÜ ATMAMIZ LAZIM"

"Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş dönemde sizin adım atmayı planladığınız konularla ilgili önceden çeşitli sosyal medya mesajlarıyla ön almaya çalıştı. Bu konuda da sizin hem başörtüsü hem aileyle ilgili düzenleme yapma kararınız eğer önceden varsa, bu karar ona ulaşmış olabilir mi?" sorusu da yöneltilen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Başörtüsüyle alakalı herhangi bir şey yoktu. Niye? Çünkü bizim böyle bir problemimiz yoktu. Çözmüşüz bunu. Şimdi biz bunu çözdüğümüze göre bu bizim gündemimizde niye olsun. Bu beyefendi getirdi bunu gündeme koydu. Bu da ne oldu? Bu pek pas vermekten de anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de golü atmamız lazım. Bilmiyor benim ömrümüm santraforlukla geçtiğini. Artık Allah'ın izniyle Sayın Kılıçdaroğlu gibileri bu ülkenin başına gelemeyeceğine göre bu millet bunları derdest etti, bitti. Bundan sonra artık benim milletim çok daha özgür bir hayatın tadını yaşayacak."