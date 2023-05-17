Son dakika! Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına yönelik 2. tur mesajı: Sağlam durmazsak sandığa çökecekler

Son dakika! AK Parti il ve belediye başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimine 10 gün kala dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Seçimi açık arada geride bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

"MİLLİ İRADEYİ GÖLGELEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasi şölenimizi taçlandıracağız. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakiler milli iradeyi gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Terör örgütleri ile yatıp kalkanların onların yöntemlerini siyasette de izledikleri görülüyor. Seçimi açık arada geride bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Şayet biz sağlam durmaz faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek karşı tarafın bu nobran tavırlarıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Huzur ve istikrar iklimini bitiremedikleri için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar.

"AÇIK ARA FARK YEMELERİ MUHALEFETİN DENGESİNİ BOZDU"

Öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. 2. turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesi gerek çay sezonu açılmasıyla Karadeniz'de gerek ülkemizin diğer yerlerde seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın mutlaka 28 Mayıs'ta sandık başında olmasını temin edeceğiz. 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğiz herkesin evine, işyerine gidip desteğini alacağız. Meclis seçiminin, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen saldırılarını herkes görüyor.

TEKİRDAĞ BELEDİYESİNE TEPKİ

CHP'li belediyeler yarımları kesmekten, otellerde depremzedeleri kapı dışarı etmek kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bataklık olarak gördük. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar ülkemizin ve milletimizin gündemiyle uzaktan ve yakından ilgili değildir.

"DÜNYAYA YENİ BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ DAHA VERDİK"

Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır. CHP seçime beraber gittikleri ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğin veya onların ifadesiyle tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi, vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.

"DÜNYAYA YENİ BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ DAHA VERDİK"

Bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon ve hazırlık yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bunların hiçbiri neticeye ulaşmadı. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik.

"NEREDE EKSİĞİMİZ VAR, HEPSİNİ ORTAYA DÖKECEĞİZ"

Bu tabloda en çok emeği geçen AK Parti teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkanlarıdır ve elbette Cumhur İttifakı ortaklarımızdır. Türkiye'nin ana kademesi, kadın ve gençlik kollarıyla en yaygın teşkilat ağına sahip olarak milli iradenin yansımasına çok büyük katkı yapıyoruz. Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, nerede rehavete bağlı gerileme var. Hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme kabiliyetidir.

"AK PARTİ'NİN MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ YERİ HİÇBİR ZAMAN EKSİLMEZ"

Son ilk kongrelerimizde ve milletvekili listelerimizde ciddi bir değişime gittik. Diğer partilere göre oldukça yüksek oranlı bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. Halen eksik bıraktığımız, düzeltmemiz gereken yerler varsa hızla telafi edeceğiz. İnşallah bunları tamamlayarak 2024 Mart'ına çok daha güçlü gireceğiz. AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yeri hiçbir zaman eksilmez, gerilemez. Bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup da hala açık ara varlığını sürdüren başka bir örnek yoktur. Tabii her şeyin başında 28 Mayıs seçimlerinde hedeflediğimiz neticeyi almak var.

"SALI GÜNÜ DEPREM BÖLGESİNDE İKİ ŞEHRİ ZİYARET EDECEĞİZ"

İkinci tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız. Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'da şoför esnafı, Cuma günü hemşehri dernekleri ile bir araya geleceğiz. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Salı günü deprem bölgesinde iki şehri ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları görecek, herhangi eksik varsa gereken talimatı vereceğiz. Bu vatandaşlarımıza ne söz verdiysek hepsini harfiyen ve belirttiğimiz sürede yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

"TÜRKİYE YÜZYILININ İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri varsa hemen kaymakamlıklara ve ilgili yerlere başvursunlar. Bu süreçte TBMM'nin açılışı, kabinenin teşekkülü gibi hazırlıklarımızı da yürüteceğiz. 28 Mayıs'a kadar kimseyi yormadan, germeden, suhuleti koruyarak milli iradenin üstünlüğüne olan güvenimizle yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin seçime ikinci tura bırakmasını bu oranı daha da yukarı çıkarma fırsatı olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle ezici çoğunlukla kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde Türkiye yüzyılının inşasına başlayacağız.

"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI 2 AY DAHA UZATILDI"

Bu vesile ile tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumu BM'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde İstanbul'da imzalanan anlaşmanın son uzatma süresi bitmek üzereydi. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler. Bunun için kendilerine müteşekkiriz."