Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs mesajı: 10 Mart'ta tarihi açıklayacağız, ondan sonra 60 gün süre var, YSK değerlendirecek.

Son dakika: Bursa'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs olarak işaret edilen seçim tarihiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak bu yetkimizi kullanacağız ve 60 gün süre var o süreyi de YSK değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs olarak işaret edilen seçim tarihiyle ilgili konuştu.

"10 MART'TA YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ"

Erdoğan, "Birileri hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

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