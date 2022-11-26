Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Kılıç şehitleriyle ilgili net mesaj: Kanları yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor. Türkiye'nin Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit düşen 3 askerimizle ilgili net bir mesaj verdi. Erdoğan, "3 şehidimiz var ama onların kanı yerde kalmayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da 1 numaralı Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Konya belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur. Bizim ölenlerimiz Allah, vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. Yine bugün 3 şehidimiz var. Ama onların kanları yerde evelallah kalmayacak! Tüm İslam dünyasını buna dahil ediyorum, askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Sevgililer sevgilisi peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemmet, sonunda Mehmet. Daha sevimli olsun diye adını ne yapmışız; Mehmetçik. Buralara kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şahadeti nasip etsin!

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME DERDİNDEYİZ"

Konya'nın 15 milletvekili var. 10 tanesi bizde. Yeter mi? Peki ne yeter? Buna hazır mıyız? Buna yürüyecek miyiz? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yürüyecek mi? 15'te 15 demeye kararlı mıyız? Konyalı bu sözü verdiyse tutar. Bugün meydanı hınçahınç dolduran Konyalı kardeşlerimizle kucaklaşmanın yanında yeni eser ve hizmetlerin de resmi açılışını gerçekleştirdik. Toplam yatırım bedeli 18 milyar 466 milyon lira olan eserler. Bundan sonra 80 vilayetimizle birlikte Konya için de çalışmaya devam edeceğiz. Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Yatırımları evelallah altyapı, üstyapısıyla birlikte yaparız. Bunlar sadece günü kurtarmanın, savuşturmanın peşinde, biz asla! Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. Evlatlarımıza daha huzurlu, müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"BAY KEMAL YILLARCA ŞEHİR HASTANELERİNİ ELEŞTİRDİ"

Biliyorsunuz, bay Kemal yıllarca bizim şehir hastanelerimizi eleştirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıran sensin. Bay Kemal'in kötülediği tesisler koronavirüs salgını ile mücadelemizde kritik roller üstlendi. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde yaşadık. Bay Kemal ve yoldaşları bizi Batıya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla suçladılar. Sonuçta Türkiye her iki komşusunu da gözeten, krizden çok az etkilendi, hem de tüm dünyanın takdirini kazandı.

"İKİ BÜYÜK DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK"

Tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret dahi edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Devlet başkanları ülkemizin yürüttüğü çabalardan övgüyle bahsediyor. Bana dedikleri şu; Başkan bir taraftan sayın Putin, bir taraftan Zelensky her iki tarafı nasıl idare ediyorsun? Biz sırdır dedik. Biz kimseyle kavgalı olmadık. Biz düşman kazanma üzerine politikalar oluşturmadık. Biz dost kazanma üzerine politikalar oluşturduk. Şimdi Karadeniz tahılı geliyor mu, geliyor. Her tarafa gidiyor. Sayın Putin dedi ki, 'bunu birinci derecede fakir ülkelere gönderelim' dedi. Ücretsiz gönderelim dedi, tamam dedik, biz de varız. Şimdi bu unu fakir fukara ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.

"BAY KEMAL'İN İPİYLE KUYUYA İNİLSEYDİ SIKINTILARLA BOĞUŞUYOR OLURDUK"

Bay Kemal buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler rahat nefes aldı. Hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inilseydi benzer sıkıntılarla boğuşuyor olurduk.

"FAİZDE TEK HANELİYE İNDİK Mİ? İNDİK"

En sonunda ne demiştim, tek haneliye ineceğiz. Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bunu neyle izah edeceksiniz? Bundan sonra bu böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi, faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum; hep size söyledim gelin başta kamu bankaları olmak üzere size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme.

"VİZYON PROJEMİZİ SABOTE ETMEYE KALKTILAR"

Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Bunlar şimdiye kadar hiçbir meselede milletin ve memleketin hayrına duruş sergilemediler. Devletimizin bekasını ilgilendiren hususlarda bile karşı tarafın safında yer aldılar. Türkiye DEAŞ'a destek veriyor iddiasını attılar. Milletvekilleriyle ülke ülke dolaşıp, terör örgütünün sözcülüğüne yeltendiler. Bir gecede 252 evladımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz mücadelemizi itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Kanal İstanbul gibi vizyon projelerimizi sabote etmeye kalktılar. Bay Kemal senin aklın bu işlere yetmez, o da olacak. 18 Mart Şehitler Köprüsü nasıl olduysa, Kanal İstanbul da öyle olacak.

"DAVET ETTİK, GELMEDİ"

Denizin altından Marmaray'ı geçirdik. Engellemeseydiler 4 yıl erken bitecekti. Bir de Artvin'de Yusufeli Barajı'nı hidroelektrik santralini yaptık. Tamamen milli bütçeyle yaptık. 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar oradan geri dönüş olacak. 7 yılda kendi kendini finanse edecek. Bay Kemal'in aklı buraya ermez. TOGG, yerli otomobil. Önce fabrikası yok, nerede dedi. Biz buna rağmen davet edelim dedik. Davet ettik, gelmedi. Ortağı da gelmedi. O hiç olmazsa yanından birilerini gönderdi. Şimdi haber göndermişler, doğru yalan bilemem. Gezmek istiyoruz dediler. Bana da sordular davet edelim gelsinler mi, gelsinler dedim.

"YA KEMAL KENDİNE GEL"

Görsünler de, olur ya belki hakkı teslim ederler. İnşallah Şubat-Mart TOGG yollara koyuluyor. Herkes sıraya giriyor, ona göre. Konya durmadan bisikletle avunmasın, artık TOGG'la avunsun. Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin çağrısında bulundu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile uyuşturucu ticaretini yan yana getirdi. Böyle bir şey olur mu? Bu kadar gözlerini kararttı. Ya Kemal kendine gel.

"SENİN YANINDAKİ PKK'NIN PARLAMENTODAKİ UZANTILARIYLA YÜRÜMEDİK"

Senin yanındaki PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yürümedik biz bu yollarda, sen bu yollarda onlarla yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucu ile ayakta durduğunu bilmiyor musun? Biz PKK'nın uyuşturucuyla ilgili olarak, kökleri, askerim, polisim toplayarak, imhasını yaparak bu mücadeleyi sürdürüyor. Sen birileri ile karıştırdın bu işi. Her zaman karıştırdığın gibi.

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