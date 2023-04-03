Son Dakika! Bakan Akar'dan sınırdan yasa dışı geçiş iddialarına yanıt: Başka ülkelerde çekilen görüntülerle siyaset yapılmaktadır

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" sözlerine tepki gösterdi. Akar, "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün son günlerde sınırdan geçtiği iddia edilen Afgan kaçaklar ve internet ortamında paylaşılan görüntülere ilişkin Mehmetçiğe çağrıda bulundu.

"SINIRDA GÖREVİNİZİ YAPIN"

Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" dedi.

"MEHMETÇİK YASA DIŞI GEÇİŞLERE İZİN VERMİYOR"

Bu açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirlere vurgu yaparak "Mehmetçik hudut namustur anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor, en ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ MÜHALAZADA BULUNULUYOR"

Son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinen Akar, şunları söyledi: "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir."

"HERKES SORUMLU DAVRANMALI"

Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Akar, "Bu konular herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece-gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli" diye konuştu. Bakan Akar sözlerinin sonunda her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için gereken tüm çabanın gösterildiğini de söyledi.