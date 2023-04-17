Son Dakika: 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti. Seçmenler, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek. YSK Başkanı Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

OY KULLANILACAK YER VE SANDIK NO ÖĞRENİLEBİLECEK

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA, 2. TUR 28 MAYIS'TA

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

TOPLAM SEÇMEN SAYISI 64 MİLYON 113 BİN 941

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yener, yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu söyledi.

"YURT İÇİ SEÇMEN SAYISI 60 MİLYON 697 BİN 843"

Yener'in açıklamaları şöyle: "Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır.

"İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI 4 MİLYON 904 BİN 672"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir."