Son ankette Erdoğan'ın karşısına İmamoğlu ve Yavaş çıkarıldı! Biri farklı kaybederken, diğeri yarışı önde bitirdi

Son anketini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapan Saros Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına İmamoğlu ve Yavaş'ı çıkardı. Ankette İmamoğlu yüzde 7'lik farkla Erdoğan'a karşı kaybederken, Yavaş ise yüzde 1,8'lik farkla yarışı önde bitirdi.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Saros Araştırma son anketi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına, 6'lı masanın adayı olarak ismi öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıkarıldı. Erdoğan, İmamoğlu'na karşı üstünlük sağlarken Yavaş'a karşı kaybetti.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU'NA 7 PUAN FARK ATTI

Erdoğan ile İmamoğlu arasında yapılan ankette aradaki fark yüzde 7 oldu. Erdoğan yüzde 53,5 oy alırken, İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 46,5'ta kaldı.

YAVAŞ YÜZDE 1,8'LİK FARKLA YARIŞI ÖNDE TAMAMLADI

Erdoğan ile Yavaş arasındaki ankette ise aradaki fark yüzde 1,8 oldu. Erdoğan yüzde 49,1 oy oranıyla, yüzde 50,9 oy alan Yavaş'ın gerisinde kaldı.

Anketlerin sonucu şöyle: