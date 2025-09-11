Son anket: İşte 3 büyükşehirde birinci çıkan parti

Siyasette her gün yeni gelişmeler yaşanırken araştırma şirketleri tarafından yapılan anketlerde partilerin oy oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

ORC Araştırma, 5-9 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaptığı siyasi eğilim araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Çalışmada, katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. İstanbul'da 2310, Ankara'da 1950 ve İzmir'de 1870 kişiyle yapılan anket, üç büyükşehirde seçmen tercihlerini ortaya koydu.

İSTANBUL'DA DENGELİ TABLO

Türkiye'nin en büyük seçmen kitlesine sahip ili İstanbul'da yarış oldukça yakın. CHP yüzde 32,4 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 30,2 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 7,1, MHP yüzde 5,4, İYİ Parti yüzde 4,7 ve Zafer Partisi yüzde 4,2 oy oranına ulaştı. İstanbul'da seçmen tercihleri CHP ve AK Parti arasında neredeyse eşit düzeyde şekillendi.

ANKARA'DA BAŞA BAŞ YARIŞ

Başkent Ankara'da da tablo dengeli göründü. CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 30,5 ile ikinci sırada bulunuyor. MHP yüzde 8,2, İYİ Parti yüzde 6,0, Zafer Partisi yüzde 4,5, DEM Parti ise yüzde 2,9 oranında oy aldı.

İZMİR'DE CHP BİRİNCİ ÇIKTI

İzmir'de CHP açık ara önde çıktı. Sonuçlara göre CHP'nin oy oranı yüzde 42,5 olarak ölçüldü. AK Parti yüzde 22,0 ile ikinci sırada yer aldı. Onları yüzde 7,5 ile İYİ Parti, yüzde 7,3 ile DEM Parti, yüzde 4,4 ile MHP takip etti. Diğer partiler ise yüzde 3'ün altında kaldı.