Soma katliamında eşini kaybeden Naciye Kaya, Kılıçdaroğlu'nun Manisa mitingine katıldı

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: KERİM UĞUR

Soma katliamında eşi Mustafa Kaya'yı yitiren Naciye Kaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa mitingine katıldı. Kaya, "Soma'nın adaleti, Kılıçdaroğlu başa gelirse gelecek. Başka şansımız yok yani. Gelmezse, ölen öldüğü ile kalacak. Giden gittiği ile, çocuklar babasız kaldığı ile kalacak. Babasız çocuk büyütmek çok zor" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa mitingine katılan yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na hem sorunlarını anlattı, hem de Kılıçdaroğlu'nu destekleme nedenlerini açıkladı.

Soma katliamında eşi Mustafa Kaya'yı kaybeden ve 2 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Naciye Kaya de mitingdeydi. Kaya, Türkiye'deki adaletsizliğin bitmesini isteyerek, "Bu adaletsizlikten bıktık artık. Değişim zamanı geldi de çoktan geçti bile. Değişmesi gerekiyor artık. Durmamız lazım artık, durmamız. Değişecek, değişmekten başka şansımız yok. Değişmezsek bittik artık biz. Türkiye bitti" diye konuştu.

"Adaletsizlikten bıktık artık" diye vurgulayan Kaya, "Benim daha önce de abim vefat etmişti, maden faciasında. Biliyordum ben adalet olmayacağını ama bu kadar da olmazdı yani. Çok uğraştık, didindik ama başaramadık. İnşallah, Kemal Kılıçdaroğlu gelirse adaleti bulacağımıza inanıyorum" dedi.

"ÇOCUKLAR BABASIZ KALDIĞI İLE KALACAK"

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soma'nın adaleti, Kılıçdaroğlu başa gelirse gelecek. Başka şansımız yok yani. Gelmezse, ölen öldüğü ile kalacak. Giden gittiği ile, çocuklar babasız kaldığı ile kalacak. Babasız çocuk büyütmek çok zor. Umarım değişir, gerçekten inanıyorum. Kılıçdaroğlu gelirse adalet var. Değilse yok, bitti. Bu iktidar değişmediği sürece 301 kişi de ölür, 501 kişi de. Adaletsizlik olduğu sürece."

"CENAZELER MADENDEN ÇIKMADA PARA VERECEĞİZ DEDİLER"

Kaya, Amasra maden faciasında da adaletin gelmesi için iktidarın değişmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizde nasıl yaptılarsa, madenden işçiler çıkmadan para muhabbeti yaptılar. Yani ailelere şu kadar para vereceğiz. Alın parayı, susun… Bizde de aynı. Şu kadar para verdik. Ailelere şu kadar yapıyorlar ya. İçeride cenaze varken bunu yapmayın. Hiçbir tutuklu beklemesinler, adaletsizlik Kılıçdaroğlu gelirse bitecek" diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİLER: "KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYORUZ"

Kadroya alınmayan taşeron Karayolları işçileri de mitinge katıldı. İşçilerden biri, "Hükümetin verdiği bir söz vardı. Kamuda taşeronu kaldıracağız diyorlardı ama maalesef taşeronu kaldırmadı. 10 senedir çalışıyoruz, halen verilen sözler tutulmadı. Artık umudumuz Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve sorunlar bitecek. Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz" dedi. İşçi, Kılıçdaroğlu'na özel çiçek ve mektup verdiklerini de dile getirdi.

"ÇEKEN BİLİR, ÇEKMEYEN BİLEMEZ"

Mitinge katılan yaşlı yurttaş da Kılıçdaroğlu'na ıslık çalarak destek oldu. Yurttaş Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak istediklerini ifade ederek, eşinden kalan emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını söyledi. Yurttaş, aldığı maaşı parmakları ile göstererek, "5 bin 600 lira. Öyle bir şeyler alıyorum" dedi. Yurttaş bayramda torunlarını harçlık veremediğini kaydederek, "Çeken bilir, çekmeyen bilemez" diye vurguladı.

"ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ İÇİN İŞ İSTİYORUM"

İşsiz yurttaş da Kılıçdaroğlu'ndan talebini şöyle açıkladı:

"Kızımın geleceği adına önce bir iş istiyorum. Gelecek güzel günlerin bizimle olmasını istiyorum. İşsiz, üniversite mezunuyum. Her gittiğim yerden ret yiyorum. Yaklaşık bir yıldır çaba gösteriyorum iş bulabilmek için. Ama bir yıldır iş bulamıyorum. İstediğim alan ve mevkide. Çocuğum ile ben geçim sağlamak mecburiyetindeyim. Çocuğum ve ben olduğum için sadece iş istiyorum, başka bir şey değil. Çocuğumun geleceğini kurtarabilmek için adaletli ve hukuklu bir sistemde iş istiyorum."

Babasından kalan yetim maaşı ile geçinmeye çalışan yurttaş ise "1700 lira alıyorum. Geçinemiyorum. (Emekli maaşı) 6-7 bin lira olsa iyi olur yani" dedi. Yurttaş eşi en son Kurban Bayramı'nda et yediğini açıklayarak, "Ne yapayım, bayramdan bayrama yiyorum" diye vurguladı.

Zamlardan şikayet eden yurttaş ise "Türkiye her yerinden zengin. Neden zam yapılıyor. Artık bitsin. Fakir olduk. Üzülüyoruz, çocuklarımıza bir şey alamıyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLE EVLENMEYİ HAYAL BİLE EDEMİYORUM"

Evlenmek istediğini ancak asgari ücretle bunun imkansız olduğunu aktaran yurttaş da "8 bin 500 lira asgari ücret. Bir bileziğin fiyatı 30 bin lira. Nasıl evleneceğim? Bizim önderlerimiz bunlar, niye bize yol açmıyorlar. Benim Kılıçdaroğlu'ndan tek isteğim, bunların hepsinin hesabını sorsun" diye konuştu. Ev almayı hayal bile edemediğini vurgulayan yurttaş, "Hayalini bile kuramıyorum, kuramıyorum. 1,5 milyon bir ev" diye yakındı.

Yurttaş düğün masraflarının 500 bin lira tuttuğunu kaydederek, "20 yıl, 20 yıl daha çalışsam. Geleceğim 45 yaşına. Ben o saatten sonra evlenmem zaten" dedi.

"CİZRE OPERASYONLARININ HEPSİNE GİRDİM"

Uzman çavuş olarak 5 yıl görev yaptığını ancak hakkı olmasına rağmen memurluk hakkının elinden alındığını ileri süren yurttaş da "2016 yılında 7 yıl davası çıktı. Şu an arkadaşlarım ile ben mağdurum. 10 bin kişiye yakın uzman çavuş mağdur. Ben arkadaşlarım ile beraber savaştım. Cizre operasyonlarının hepsine girdim. Çocukluktan beri sevdiğim arkadaşımı şehit verdim. Cizre operasyonunda şehidi getirdim köyüme. Aynı uçakta geldik biz. Şu an bana yapılan yanlışlığa bak" diye konuştu.

"TORPİL İÇİN DAYIM YOK, DEMOKRASİ İÇİN DEDEM VAR"

"Torpil için dayım yok. Ama demokrasi için dedem var" yazılı pankartı hazırlayan ve tiyatrocu olmak isteyen genç ise "Kemal dedemize güveniyoruz, şu andaki dayılara değil" dedi. Genç, "Manisa'da bile siyaset tiyatroya bulaşmış. Torpil tiyatroya bulaşmış durumda. Oyunculuk seçmeleri için dayının olması gerekiyor, saçma bir şekilde. Yetenek değil dayın olduğu sürece rahat girebiliyorsun. Ama ben böyle değil, yetenekle girmek istiyorum" diye vurguladı.