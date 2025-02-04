Soma'da Yeni Hükümet Konağı'nın İnşaatı Yüzde 70 Tamamlandı

Manisa'nın Soma ilçesinde, depreme dayanıksız raporu verilmesinin ardından boşaltılan eski Hükümet Konağı'nın yıkılarak yerine modern ve geleneksel mimarinin harmanlanmasıyla yapılan yeni binanın yüzde 70'inin tamamlandığı ve temmuz ayında teslim edileceği öğrenildi.

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yaptırılan Soma Kaymakamlığı'nın yeni binası, Cengiz Topel Meydanı'nda eski binanın yıkılmasının ardından inşa edilmeye başlandı. 2023 yılında ihalesi gerçekleştirilen proje, 2024 ocak ayında kaba inşaat sürecine girdi. Şu an itibariyle inşaatın yüzde 70'i tamamlanırken, geriye sadece ince işçiliklerin kaldığı belirtildi. Binanın, temmuz ayı içinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Kapsamlı kamu hizmeti bir arada

Yeni binanın en önemli özelliği, kaymakamlık birimleriyle birlikte birçok kamu kurumunun aynı çatı altında toplanacak olması. Soma halkı, Kaymakamlık, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İşkur, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, Açık Kapı Şefliği, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Organize Sanayi Müdürlüğü gibi önemli kurumlara tek bir binada erişebilecek. Böylece vatandaşlar, kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkanı bulacak.

Modern imkanlarla donatılacak

Yeni bina, sadece hizmet kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda modern yapısıyla da göz dolduracak. Binada, çok amaçlı konferans ve toplantı salonları, geniş oto park alanı, tören alanı ve engelli vatandaşlar için özel olarak tasarlanmış engelli asansörü bulunacak. Bu özellikler, tüm yaş ve engel gruplarındaki vatandaşların kolayca hizmet alabilmesini sağlayacak. - MANİSA