SOL Parti, Yargıtay Kararına Tepki Gösterdi

SOL Parti, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin "Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır. Tüm yetkinin sarayda toplandığı bu faşist rejim karşısında hayatın her alanında birleşerek; haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için örgütlenerek mücadele etmek dışında bir yol olmadığı açıktır" açıklamasını yaptı.

SOL Parti Genel Merkezi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararı ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili X (Twitter) hesabından bu akşam açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"BU KARAR ÇÜRÜYEN İKTİDARIN İÇERİDE YAŞADIĞI ÇATIŞMASININ YARATTIĞI "DEVLET" KRİZİDİR"

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı uzun zamandır her alanda süren hukuksuzlukların üst boyuttaki bir yansımadır. Bu karar tek adam rejiminde anayasanın, hukukun, parlamentonun ve tüm kurumların fiilen ortadan kalkmış olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bütün bu kurumlar biçimsel olarak varlıklarını sürdürüyor görünse de tüm yetki ve işlevini kaybetmiştir. Bu karar aynı zamanda çürüyen iktidarın içeride yaşadığı çatışmasının yarattığı 'devlet' krizidir.

"BU FAŞİST REJİM KARŞISINDA HAYATIN HER ALANINDA BİRLEŞEREK MÜCADELE ETMEK DIŞINDA BİR YOL OLMADIĞI AÇIKTIR"

İktidar kendi eliyle yarattığı bu krizi yeni anayasa tartışması ile faşist rejimi güçlendirmeye yönelik bir fırsata dönüştürme çabası içinde olduğu da çok açık. Bu girişimi karşısında da tüm gücümüzle kararlılıkla duracağız. Yargı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu darbe girişimi karşısında eşit, özgür demokratik bir ülke için ayağa kalkma zamanıdır. Tüm yetkinin Saray'da toplandığı bu faşist rejim karşısında hayatın her alanında birleşerek; haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için örgütlenerek mücadele etmek dışında bir yol olmadığı açıktır."