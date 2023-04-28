SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Emre Ayduğan hakkında verilen karar

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Emre Ayduğan, izinsiz eyleme katılmadığı gerekçesiyle beraat etti ancak sosyal medya hesabında çocukluk arkadaşı Yasin Aydın'ın fotoğrafını paylaştığı için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak getirildi.

TAMER ARDA ERŞİN

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Emre Ayduğan, katılmadığını iddia ettiği izinsiz eylem nedeniyle yargılandığı davada beraat etti. Ancak mahkeme, Ayduğan'ı, çocukluk arkadaşı olduğunu söylediği Yasin Aydın'ın fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve Ayduğan'a siyasi yasak getirdi.

SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Emre Ayduğan hakkında, 10 Mayıs 2017 tarihinde Kızılay'daki Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan izinsiz bir eyleme katıldığı ve sosyal medya paylaşımlarında 'terör örgütü propagandası yaptığı' suçlamasıyla dava açılmıştı.

Emre Ayduğan, dava açıldığında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, söz konusu eyleme katılmadığını, oradan geçerken polis kamerası tarafından görüntülendiğini savunmuştu. Ayduğan, "Dosyanın asıl açılma sebebi; ben yolda yürüyorum, dahlim olmayan bir basın açıklaması var. Bana, bu basın açıklamasının bir katılımcısı olduğum yönünde bir savla soruşturma açılıyor. Sonra sosyal medya paylaşımları ile oradan çıkarılıp başka bir örgütün propagandası atfediliyor" demişti.

Ayduğan hakkındaki davaya bakan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın dün yapılan ikinci duruşmasında kararını açıkladı. Ayduğan, duruşmada, eyleme katılmadığını ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarında da suç unsunu bulunmadığını savunarak, "Paylaşımlarındaki birçok kişi sosyalist düşüncenin üyeleridir. Herhangi bir terör örgütü propagandası yapmadım" dedi.

Duruşma savcısı, Emre Ayduğan'ın izinsiz eylem nedeniyle değil, ancak çocukluk arkadaşı Yasin Aydın'ın fotoğrafını paylaştığı için 'terör örgütü propagandası' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, "DPK/BÖG savaşçıları Göze Altınöz ve Yasin Aydın yaşamını yitirdi' ibaresi bulunan görseli paylaştığı… bu haliyle 7 Kasım 2019 tarihli paylaşım yönünden sanığın terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği anlaşılmakta" dedi.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM"

Ayduğan ise Aydın'ın çocukluk arkadaşı olduğunu ve Altınöz'ü ise tanımadığını belirterek, "Yasin Aydın isimli şahıs çocukluk arkadaşımdır. Ben, onu anmak için paylaşım yaptım. Diğer şahsı tanımam. Ben, terör örgütü propagandası yapmak amacıyla değil, arkadaşımı anmak amacıyla paylaşım yaptım" diyerek kendini savundu.

SOSYAL MEDYA 'CEZA ARTIRICI NEDEN' SAYILDI, 1,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Emre Ayduğan'a, söz konusu paylaşımı nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan önce 1 yıl hapis cezası verdi, sonra da suçun basın yayın yoluyla işlendiği gerekçesiyle cezada artırama gitti ve hapis cezasını 1,5 yıla yükseltti. Mahkeme, bu cezanın infazını erteledi, ancak Ayduğan'a siyasi yasak getirdi.

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