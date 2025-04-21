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Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor

Önder'siz İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de yer almadı! Tedavi görüyor
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DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıkarken, heyette yer almayan Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle ziyarete katılamadığı bildirildi. Ahmet Türk'ün tedavi süreci Ankara'da sürüyor.

İmralı Cezaevi'ne yapılan son ziyaret kapsamında, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere adaya geçti. Ancak heyetin içinde yer alması beklenen isimlerden biri olan Ahmet Türk'ün bulunmaması kamuoyunun dikkatini çekti.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KATILMADI

HaberTürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi. Türk'ün, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir hastaneye gidip geldiği ve kontrol altında tutulduğu belirtildi. Ancak sağlık durumuyla ilgili detay verilmedi.

ANKARA'DA TEDAVİ OLUYOR

Ankara'daki bir sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan Ahmet Türk'ün durumunun stabil olduğu ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Şu an için ileriye dönük bir sağlık riski ya da kritik bir durumun söz konusu olmadığı, doktor kontrolünde tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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