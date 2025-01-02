Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya

İmralı Adası'nda hafta sonu PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bu sefer yanlarına Ahmet Türk'ü de alarak Meclis'te iki kritik temasta bulundu. Önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

ÖNDER'İN ELİNDE DİKKAT ÇEKEN "DOSYA"

İki ziyarette de çekilen fotoğraflar görüşmelere damga vurdu. Onlardan birisi de Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya oldu. Önder hem Kurtulmuş hem de Bahçeli ile görüşmesinde dosyayı yanında taşıdı.

GÖRÜŞMEDEN SONRA DOSYA YOKTU

Önder, Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Önder'in elinde o sırada dosya olmadığı görüldü.