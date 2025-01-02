Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak

Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya

Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra TBMM'de Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya dikkat çekti. Bahçeli ile görüşmeden sonra dosyanın olmadığı görüldü.

İmralı Adası'nda hafta sonu PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, bu sefer yanlarına Ahmet Türk'ü de alarak Meclis'te iki kritik temasta bulundu. Önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

ÖNDER'İN ELİNDE DİKKAT ÇEKEN "DOSYA"

İki ziyarette de çekilen fotoğraflar görüşmelere damga vurdu. Onlardan birisi de Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosya oldu. Önder hem Kurtulmuş hem de Bahçeli ile görüşmesinde dosyayı yanında taşıdı.

Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya

GÖRÜŞMEDEN SONRA DOSYA YOKTU

Önder, Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Önder'in elinde o sırada dosya olmadığı görüldü.

Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya

Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti! Amatöre kadar düştü
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

Herkes Önder'in elindekine odaklandı! Görüşmeden çıktığında yoktu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustapha Kose:

şimdi kim hain CHP mi yoksa MHP mi ?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Dunyada baska bır ulke varmı acsba teroresten medet uman adamlar dalga gecıyor koca cumhuriyetle ne muzakeresı kafalarını ezın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem

Son Dakika Haberleri

Yemek kartı market alışverişi prim kesintisi ne kadar, kaç TL? Yemek kartları marketlerde geçmiyor mu 2025 Sodexo, Tickert, Pluxee, Multinet, Metroplcard....? 3 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Kandil namazı kaçta kılınır 2025? 3 Ocak Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Bugün ne kandili, Regaip Kandili mi? Perşembe günü hangi diziler var? 2 Ocak Perşembe TV'de bu akşamki diziler TRT 1 Regaip Kandili yayını hangi cami, cami nerede 2025? 3 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 3 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli 2-3 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.