Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı

Ankara'da, terör örgütü PKK ile girilen yeni sürece ilişkin bugün Ankara'da kritik gelişmeler oldu. PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet MHP Lideri Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşme sonrası basın mensuplarını bilgilendiren Sırrı Süreyya Önder'in bir gazeteciye yaptığı uyarı dikkat çekti.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. Dem Parti'nin ikinci durağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti. Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Zirvenin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'DEN GAZETECİYE UYARI

Kritik görüşme sonrası kendilerini bekleyen basın mensuplarını bilgilendirmek için kameralar karşısına geçen DEM Heyeti bir süre gazetecilerin hazır olmasını bekledi. O anlarda heyetin yanında kamera kadrajına giren bir gazeteciyi uyaran Sırrı Süreyya Önder gazeteciye, "Heyettenmiş gibi gözükme" diye seslendi.

İMRALI GÖRÜŞMESİNE GİDEN SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.