Şırnak ve Mardin'de İsrail'i protesto eden sivil toplum kuruluşları Filistin'e destek çağrısı yaptı

ŞIRNAK ve Mardin'de sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması düzenleyerek İsrail'i protesto edip, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Şırnak ve Mardin'de Memur-Sen il başkanlıkları öncülüğünde toplanan sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri basın açıklamalarında İsrail'i protesto edip, Filistin'e destek çağrısında bulundu.

Şırnak'ta, Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları, Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Merkez Sanat Sokağı'nda düzenlenen basın açıklamasında toplanan kalabalık, 'Soykırıma Hayır', ' Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet' pankartları ve 'Katil ABD Ortadoğu'dan defol', 'İnsanlık ölüyor, dünya seyrediyor', 'Soykırıma hayır' dövizleri taşıdı, sık sık 'kahrolsun İsrail', ' Filistin'e selam direnişe devam' sloganları attı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, dualar ile devam etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, 'Sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı siyonistler Filistin'de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Bu rejime karşı direnen bir avuç insan, Bugün, bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan o halk katlediliyor. İnsanlık nerede Onur nerede Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, ihtiyarlar ölüyor' dedi.

MARDİN'DE İSRAİL'E TEPKİ

Mardin'de de Memur-Sen öncülüğünde bir araya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılara, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Şakir Nuhoğlu Camii önüne gelen grup, açtıkları dövizlerle İsrail'i protesto etti. Eyleme katılanlar, Filistin bayrağı taşıyarak İsrail'i protesto etti. Grup, sık sık ' Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam? sloganları attı. Dua ile sona eren basın açıklamasına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen İl Başkanı Abdulselam Demir, Filistin'de can pazarının kurulduğunu ve çocukların öldüğünü ifade ederek, 'Kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin. Bir ekran görüntüsüne kapılıp, kendini kurtaracağını da zannetmesin. Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız yetmiş beş-seksen yıldır katliam yapıyor Filistin topraklarında. Bu gerçekten kaçabilir miyiz Katil belli iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın. Biz, Filistin'in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz, insanız ve insanlık, adaleti tutup kaldıracak, zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız. Yaşasın adalet ve yaşasın insanlık. Yaşasın özgür Filistin' diye konuştu.(DHA)