Üye Girişi
Haberler

Sırbistan'da Yeni Hükümet Onaylandı, ABD'nin Yaptırım Uyguladığı Siyasetçiler de Kabinede

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yakın isim Milos Vucevic liderliğindeki yeni hükümete onay verdi. Kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçi yer alıyor.

Sırbistan'da Parlamento, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e yakın bir isim olarak öne çıkan eski Savunma Bakanı Milos Vucevic liderliğindeki yeni hükümete onay verdi. Kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçi yer alıyor.

Sırbistan Parlamentosu, 17 Aralık 2023'te yapılan seçimlerde en çok oyu alan Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile diğer 5 partiyle birlikte oluşturduğu koalisyon hükümetine onay verdi. Yeni hükümete, 250 sandalyeli mecliste, 213 milletvekilinden 152'si lehte, 61'i aleyhte oy verdi. Yeni koalisyon hükümetini, Vucevic liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi (SNS) ile birlikte Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS), Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi (SDPS), Sırbistan Birleşik Emekliler Partisi (PUPS), Birleşik Sırbistan (JS) ve Voyvodinalı Macarlar Birliği (SVM) oluşturdu.

Kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçi yer alıyor

Yeni hükümetin başbakanı ise eski Savunma Bakanı Milos Vucevic oldu. Yeni kabinede ABD'nin yaptırım uyguladığı iki siyasetçinin de yer alması dikkat çekti. Eski Başbakan Ana Brnabic liderliğindeki eski kabineye nazaran üçte biri yeni isimlerden oluşan yeni kabinede, 31 bakan yer aldı.

Oylamanın ardından derhal yemin ederek göreve başlayan Vucevic liderliğindeki yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sinisa Mali, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Savunma Bakanı Bratislav Gasic, Dışişleri Bakanı ise Marko Djuric oldu. Irena Vujovic ise Başbakan Yardımcısı ve Çevre Koruma ve Su İşleri Bakanı oldu.

ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Rusya yanlısı siyasetçi Aleksandar Vulin Başbakan Yardımcısı ve Sırp siyasetçi olan Nenad Popovic devlet bakanı olarak kabinede yer aldı.

Yeni kabinede İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic, İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Adalet Bakanı Maja Popovic, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Bakanı Jelena Zaric Kovacevic, Azınlık Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanı Tomislav Zigmanov, Avrupa Entegrasyon Bakanı Tanja Miscevic, Eğitim Bakanı Slavica Djukic Dejanovic, Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic, Tarım Bakanı Aleksandar Martinovic, Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Nemanja Starovic, Aile ve Nüfus Planlama Bakanı Milica Djurdjevic Stamenkovski, Spor Bakanı Zoran Gajic, Kültür Bakanı Nikola Selakovic, Köy İşleri Bakanı Milan Krkobabic, Bilim, Teknolojik İlerleme ve İnovasyon Bakanı Jelena Begovic, Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic, Bilgi ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic ve Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic oldu.

Novica Toncev, Djordje Milicevic, Usame Zukorlic ve Tatjana Macura ise devlet bakanı olarak kabinede yer aldı. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Parlamento Sırbistan Hükümet Siyaset Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aston Villa Olympiakos maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! A.Villa Olympiakos maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Roma Bayer Leverkusen maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Roma B.Leverkusen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Slm cnm diyen kız öldü mü? Seleme cenemeler diyen kıza ne oldu TİKTOK? Roma Bayer Leverkusen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma B.Leverkusen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! 2 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Mayıs Perşembe ödül ne? Altınay Savunma halka arz ne zaman? Altınay Savunma Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem göre Chelsea Tottenham maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Chelsea Tottenham maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Koç Metalurji halka arz ne zaman? Koç Metalurji Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne zaman borsada işlem görecek? Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Chelsea Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa Olympiakos maçı CANLI izle! 2 Mayıs A.Villa Olympiakos maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bedelli askerlik ne kadar olacak 2024? Dilber hangi kanalda? Dilber dizi nasıl izlenir? LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Boston Celtics Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 3 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Roma Bayer Leverkusen maçı CANLI izle! 2 Mayıs Roma B.Leverkusen maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title