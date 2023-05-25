Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2. tur mesajı: Sana bu şansı ben verdim, teşekkür etmelisin

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan katıldığı canlı yayında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Oğan, "Kılıçdaroğlu'na şu hatırlatmayı yapmak isterim. Siz bugün 2. tura kaldıysanız bu, Sinan Oğan sayesindedir. Cumhurbaşkanlığı kazanmaya dair en ufak bir umut vermemişsiniz. Hala çıkmış bize bir şeyler söylüyorsunuz. Sana ikinci şansı ben verdim. Çıksın bize teşekkür etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan, büyük bir sürprize imza attı. İkinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan, tercihini Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

"ÇIKSIN BİZE TEŞEKKÜR ETSİN"

TRT Haber canlı yayınına katılan Sinan Oğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun kendileri sayesinde ikinci tura kaldığını savunan Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na sadece şu hatırlatmayı yapmak isterim. Siz bugün 2. tura kaldıysanız bu, Sinan Oğan sayesindedir. Bunun farkında mısınız? Cumhurbaşkanlığı kazanmaya dair en ufak bir umut vermemişsiniz. 2. tura kalmışsanız bugün, bizim sayemizdedir. Hala çıkmış bize bir şeyler söylüyorsunuz. Sana ikinci şansı ben verdim. Çıksın bize teşekkür etsin." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN HİÇBİR TALEBİM OLMADI"

Sinan Oğan şunları söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da hiçbir talebim olmadı. Ben bir prensip ortaya koydum, ilkelerimizi ortaya koyduk. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı. Benim kırmızı çizgim HDP'ydi. Onları dışarı bırakarak bu seçimi nasıl kazanacaksınız? dedim. İkna edici bir cevap alamadım. HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı.

"HDP KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ ORTAYA KOYDU"

Bugün itibarıyla HDP sayın Kılıçdaroğlu'na desteğini ortaya koymuştur. HDP biz desteklemiyoruz deseydi, Kürt vatandaşlarımız istediğine verebilirsiniz deselerdi ben anlayabilirdim. HDP kurumsal bir şekilde desteğini ortaya koymuştur.

"HDP'NİN OLDUĞU YERDE TÜRK MİLLİYETÇİLERİ OLMAZ"

3 sene önce yola çıktım ben ve 3 sene önce HDP Türk siyasetinin kilit noktası olmaktan kaldıracağız demiştir. HDP'nin olduğu yerde Türk Milliyetçileri olmayacaktır. Göreceksiniz.

"PARLAMENTO BİLE ALAMAMIŞSINIZ NE KONUŞUYORSUNUZ?"

21 yıllık bir iktidar karşısında parlamento bile alamamışsınız, siz ne konuşuyorsunuz? Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı'nın ayrı taraflarda olması ülkeyi krize götürür. Parlamentoyu alanlara destek vermekten daha doğal bir şey olamaz. Bu ülkenin tek bir istikrarsızlığa tahammülü yoktur. İstikrarın olmadığı yerde yaşanacak kriz hepimizi etkileyecek.

"VATANDAŞI İKNA EDEMEMİŞSİNİZ"

Beni linç etmeyin, yeterince dersine çalışmayanları linç edin, 20 yılda iktidar yıpranır ve siz buna rağmen üstünlüğü sağlayamamışsınız. HDP'siz bir parlamento üstünlüğü olsaydı düşünürdük. Hepsi bir araya gelse dahi bir üstünlük kurulamıyor. Siz vatandaşı ikna edememişsiniz.

"İLKELER BAZINDA UZLAŞMA SAĞLADIK"

Sayın Meral Akşener bir karar verdi masadan kalktı. Aynı güruh nasıl bir linç etmektir. Ailesine özel hayatına kadar Sayın Akşener'i perişan ettiler. Akşener geri döndü bu sefer övmeye başladılar. Sonra Sayın İnce'ye başladılar, sürecin dışına itildi. Şimdi de sıra bize geldi. Biz hangi pazarlığı yaptık? İlkeler bazında bir uzlaşma sağladık sadece."