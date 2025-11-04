Haberler

Sinan Çiftyürek: Selahattin Demirtaş'ın Serbest Bırakılması Gerekiyor

Güncelleme:
DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. AİHM kararına atıfta bulunan Çiftyürek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için hukuki çerçevenin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Demirtaş kararını hatırlattı. AİHM'nin daha önce de benzer karar verdiğini belirten Çiftyürek, "AİHM Demirtaş'ın bırakılması yönünde tekrar karar aldı. Dilerim kısa sürede Demirtaş bırakılır." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftyürek, iyi şeylerin olmasının sadece dileklerinin olmadığını aynı zamanda mücadele hedefleri olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefinin kesintiye uğramaması, sonuçlanması için ortak çaba harcanması gerektiğini vurgulayan Çiftyürek, bu konuda atılacak adımlara yönelik hukuki çerçevenin oluşturulması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

